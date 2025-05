Imperativo: Confrontar el Terrorismo Patrocinado por el Estado

En las últimas semanas, India se ha visto obligada a responder con decisión a un brutal asalto terrorista en su suelo. El 22 de abril de 2025, terroristas emboscaron a un grupo de turistas en Pahalgam, en el Territorio de la Unión de Jammu y Cachemira, India, asesinando brutalmente a 26 civiles inocentes (entre ellos un ciudadano nepalí), todos hombres - algunos de ellos recién casados y padres de niños pequeños. Este bárbaro atentado terrorista fue reivindicado por el Frente de Resistencia, organización terrorista designada por las Naciones Unidas y con sede en Pakistán, Lashkar-e-Taiba (LeT). El Primer Ministro Narendra Modi nombró acertadamente los ataques de represalia de la India como «Operación Sindoor» (bermellón) en homenaje a las víctimas y a las viudas que dejaron.

Historia del Terrorismo Transfronterizo

India lleva mucho tiempo soportando las cicatrices de atentados terroristas planeados e instigados desde el otro lado de su frontera occidental. En casi todos los casos, las investigaciones indias y los informes internacionales han atribuido la violencia a grupos terroristas con base en Pakistán. Por ejemplo, el atentado de diciembre de 2001 contra el Parlamento indio se vinculó a cuadros de Jaish-e-Mohammed respaldados por Pakistán. En 2006, una serie de explosiones de bombas en trenes de cercanías de Bombay, orquestadas por estos grupos terroristas transfronterizos, causaron la muerte de 209 civiles. Asimismo, los atentados terroristas de Mumbai del 26 de noviembre de 2008, que dejaron 166 civiles muertos (entre ellos varios extranjeros), fueron orquestados por Lashkar-e-Taiba de Pakistán. Terroristas entrenados en Pakistán atacaron una base de la fuerza aérea en Pathankot, Punjab, India, el 2 de enero de 2016 y un campamento del ejército en Uri, Jammu y Cachemira, India, el 18 de septiembre de 2016, matando a 7 y 19 soldados indios, respectivamente. El 14 de febrero de 2019, un atentado suicida perpetrado por un terrorista en Pulwama (Cachemira) acabó con la vida de 44 miembros del personal de seguridad indio. El reciente ataque terrorista de Pahalgam ha ido más allá de toda barbarie, matando a turistas inocentes tras confirmar su religión.

Cada uno de estos sangrientos capítulos dejaba pocas dudas sobre su procedencia. India había proporcionado amplia información y pruebas al mundo y a Pakistán, implicando a responsables pakistaníes en los atentados de Mumbai de 2008, e incluso capturando vivo a un terrorista pakistaní. Sin embargo, Pakistán obstaculizó por completo la investigación. Los dirigentes de India han documentado continuamente cómo la violencia yihadista en suelo indio está vinculada a campamentos y representantes en Pakistán. A pesar de los reiterados llamamientos mundiales para desmantelar la infraestructura terrorista, Pakistán no sólo ha optado por hacer la vista gorda, sino que ha seguido albergando y entrenando a terroristas.

Operación Sindoor: Una respuesta precisa y proporcionada

En respuesta a la tragedia de Pahalgam y a la inacción y negación de Pakistán, India lanzó la Operación Sindoor en la noche del 6 al 7 de mayo de 2025. Las fuerzas armadas indias atacaron nueve campamentos terroristas en Pakistán y en la Cachemira ocupada por Pakistán con misiles de precisión, destruyendo infraestructuras utilizadas por las organizaciones terroristas LeT, Jaish-e-Mohammed e Hizbul Mujahideen. La operación fue selectiva, mesurada, proporcionada y sin escalada. No se atacó ninguna infraestructura militar o civil paquistaní ni a civiles. Sólo se atacó la infraestructura terrorista.

El nombre de la operación, “Sindoor”, está cargado de significado. Sindoor (bermellón) es el polvo rojo que llevan las mujeres casadas hindúes. Al elegir este nombre, el Primer Ministro Narendra Modi honró a quienes perdieron la vida en el atroz atentado terrorista de Pahalgam y a los lazos matrimoniales que quedaron brutalmente rotos. Tras la Operación Sindoor, los dirigentes indios subrayaron que su intención no era ampliar el conflicto, sino únicamente desmantelar las redes terroristas.

Las pruebas de la complicidad de Pakistán han quedado expuestas al mundo. Los medios de comunicación paquistaníes han confirmado que varios terroristas murieron en los ataques y que sus funerales se celebraron en Muridke, cerca de Lahore. Resulta inquietante que los funerales contaran con la presencia del ejército paquistaní: oficiales uniformados y terroristas proscritos dieron a estos asesinos un entierro aprobado por el Estado. Los ataúdes de estos terroristas estaban cubiertos con banderas paquistaníes y las oraciones fueron dirigidas por Hafiz Abdul Rauf, un comandante del LeT, designado terrorista por Estados Unidos. En otras palabras, Pakistán no ocultó que honraba a estos mismos terroristas y el apoyo que estos grupos terroristas reciben del ejército pakistaní. India ha señalado en repetidas ocasiones y ha dado pruebas al mundo de que Pakistán alberga abiertamente a varios terroristas incluidos en la lista de la ONU. El mundo tiene el vivo recuerdo de la temida mente maestra de Al Qaeda, Osama bin Laden, refugiado por Pakistán, que fue encontrado y abatido por las fuerzas estadounidenses en Pakistán.

El gobierno indio ha pedido a Islamabad que prohíba estos grupos y los entregue para ser juzgados. India ha tachado de “desafortunado” y de “prueba de la implicación del Estado” que Pakistán siga patrocinando a estos grupos. El mensaje es claro: las negaciones paquistaníes de la presencia de campos terroristas en Pakistán suenan huecas cuando sus generales saludan los ataúdes de los terroristas.

Escalada actual: Ataques con drones y bombardeos

Pocas horas después de la Operación Sindoor, Pakistán intensificó drásticamente el conflicto. En la noche del 7 al 8 de mayo de 2025, el ejército paquistaní lanzó un asalto aéreo masivo sobre territorio indio. Entre 300 y 400 drones armados intentaron infiltrarse desde el otro lado de la Línea de Control, alcanzando al menos 36 localidades de Jammu y Cachemira (J&C) y más allá. Además de los drones, las fuerzas paquistaníes lanzaron misiles y fuego de mortero contra aldeas fronterizas y puestos de avanzada indios, y también atacaron y siguen atacando emplazamientos civiles. Lugares de culto como Gurudwaras Sikhs, Templos Hindúes e Iglesias Cristianas de Jammu y Cachemira, así como escuelas, están en el punto de mira. Varios civiles, entre ellos mujeres y niños, han sido víctimas de los ataques indiscriminados de Pakistán.

India sigue respondiendo de forma rápida y proporcionada. Las unidades de defensa aérea indias han defendido con éxito el país derribando drones hostiles procedentes de Pakistán. Pakistán ha seguido atacando establecimientos civiles y militares en India lanzando ataques con drones en J&C y en los estados de Punjab y Rajasthan. Aunque la operación Sindoor de la India fue precisa y estuvo dirigida contra establecimientos terroristas, las continuas acciones de escalada de Pakistán dirigidas contra infraestructuras civiles y contra civiles utilizando drones han obligado a la India a tomar represalias. Pakistán sigue viviendo en la negación, negándose a aceptar el uso de aviones no tripulados para los ataques, incluso cuando el mundo entero ve la prueba en vivo de sus acciones de escalada.

El mal uso de la ayuda internacional

A la preocupación mundial se suma el posible uso indebido de la ayuda extranjera. En las últimas décadas, Pakistán ha recibido enormes ayudas, préstamos y varios generosos paquetes de rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. Hay pruebas claras y crecientes de que gran parte de estos fondos se han desviado para apoyar a grupos terroristas en Pakistán y contra India. Sin embargo, las organizaciones internacionales siguen apoyando financieramente a Pakistán sin tener en cuenta las implicaciones.

La lacra del terrorismo no puede ser sólo problema de un país. Si no se aborda ahora, traspasará fronteras y afectará gravemente a la paz mundial. Por ello, hacemos un llamamiento a la comunidad global para que declare a Pakistán lo que efectivamente es: un Estado patrocinador del terrorismo. Naciones Unidas ya incluye a Hafiz Saeed y Masood Azhar en la lista de terroristas; es hora de reconocer que el gobierno y el ejército de Pakistán los han habilitado. India no está llamando a una guerra, sino a acciones decisivas para detener el terrorismo de Estado. Los países de todo el mundo deberían reconsiderar el apoyo diplomático, las relaciones comerciales o el apoyo financiero a cualquier estado que apoye abiertamente este tipo de violencia a través de organizaciones terroristas.

México siempre ha defendido la paz y la justicia. Instamos a todos los países a reconocer que el terrorismo transfronterizo en Jammu y Cachemira, patrocinado, ayudado e instigado por Pakistán, no es sólo una amenaza para la India o la región, sino para el mundo entero. Si se permite que Pakistán haga desfilar a terroristas de uniforme y los acoja en refugios seguros, el mensaje debe ser alto y claro de que estos terroristas no saldrán indemnes, sin importar en qué parte del mundo se escondan. El mundo y la India ya han visto suficientes tragedias. Ha llegado el momento de actuar.

POR PANKAJ SHARMA

PAL