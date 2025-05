El reto es que la gente salga a votar

Estamos a escasos 20 días de la elección de integrantes del Poder Judicial. Han transcurrido dos terceras partes de las campañas. Aun así, el fantasma sigue siendo la muy probable baja participación ciudadana. El gran reto es que la gente salga a votar.

Desde su origen, la reforma que establece la elección por voto popular de las personas titulares de los órganos jurisdiccionales del país fue altamente criticada, incluso calificada como inválida. Nada se pudo hacer para detenerla, ni para lograr que hubiera un poco más de tiempo para implementarla.

El INE se ha dado a la tarea de organizar las elecciones de este año. El primer problema al que se enfrentó, además del poco tiempo y la complejidad que implica este novedoso proceso electoral, fue la falta de los recursos necesarios. No le dieron el presupuesto que se requería.

Con una escueta legislación aprobada al vapor, el INE ha ido emitiendo las reglas que regirán. Basta mencionar el diseño de una geografía electoral judicial poco comprensible, pero que facilita operativamente la organización y, sobre todo, la emisión del voto por una cantidad de cargos que nunca se había visto.

Las campañas electorales se han desarrollado básicamente en redes sociales y en la calle, repartiendo volantes, con recursos propios de las candidaturas, porque así es su diseño.

Analizando al azar algunas cuentas de redes sociales de candidaturas con campañas a nivel nacional, podemos observar que el número de seguidores solo alcanza algunas decenas de miles, siendo que no es posible pautar para llegar a mayor audiencia. Así, es difícil darse a conocer y penetrar en un número importante de electores.

Hace algunas semanas se dio la disputa sobre si la promoción para fomentar la participación ciudadana era facultad exclusiva del INE o no. Por sentencia del Tribunal Electoral se dijo que los tres Poderes de la Unión también podían hacerlo. No obstante, salvo los órganos electorales, no se ve que se esté haciendo mucho por promover el voto.

De igual manera se ha resaltado el número atípico de personas interesadas en ser observadores electorales, lo que hace presumir a algunos que los partidos políticos están detrás de ello, dado que la legislación impide que participen directamente en la elección. ¿Cuál será su objetivo? Lo dejo sobre la mesa.

En los últimos días, la discusión se ha centrado en quién tenía la obligación de revisar los requisitos de elegibilidad y si se dejaron pasar perfiles involucrados con grupos delincuenciales. Seamos claros: más allá de si se revisó o no adecuadamente el cumplimiento de requisitos, se puede acudir al Tribunal Electoral para impedir que ocupen el cargo quienes no tienen derecho a hacerlo, pues existe el criterio de que la elegibilidad puede analizarse en un segundo momento: cuando se entregue la constancia al ganador.

No cabe la menor duda de que organizativamente la elección va a salir bien. El INE y los OPLE han demostrado, una y otra vez, que saben organizar elecciones. El problema sigue siendo que la mayor parte de la ciudadanía no sabe de qué se trata esta elección, ni de la importante función que tienen los órganos cuyos titulares estamos por elegir; difícilmente conoce las opciones por las que puede sufragar y ronda en el ambiente una total apatía para salir a votar el día de la jornada electoral. Lo injusto será que responsabilizaran al INE de la baja participación. Ojalá me equivoque.

POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA

ABOGADO CONSULTOR

@GMENDOZAELVIRA

EEZ