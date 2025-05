Acaba de salir de la imprenta mi nuevo libro: "Ciudad de México: sueños y resultados, 2011-2024", bajo el sello de la editorial Porrúa Hermanos.



Es una recopilación de seis documentos: dos plataformas de gobierno para la capital, tres planes con objetivos de aplicación inmediata y un informe de gestión gubernamental.



En otras palabras, reúne las propuestas que presenté en 2011, cuando busqué por primera vez la Jefatura de Gobierno; y en 2017, cuando participé por segunda vez en la contienda por dicha candidatura; los tres planes de 100 días que me comprometí a realizar a lo largo del lapso en que fui Jefe de Gobierno en 2023-2024; y el VI Informe de Gobierno que me correspondió rendir ante el Congreso de la Ciudad de México.



En cada uno de los textos hay ideas de transformación. En el caso de los dos programas planteados -en 2011 y 2017-, varias de las propuestas que contenían se convirtieron en realidades a partir del 2018, tales como: el cablebús, la sustitución total de trolebuses por unidades nuevas, la electrificación de líneas del metrobús, el mejoramiento escolar (consistente en entregar recursos a las comunidades de padres y madres de familia para su ejercicio directo) y otras. Algunas siguen siendo proyectos, como el Banco de la Ciudad de México o el Ingreso Infantil Universal (para niñas y niños menores de tres años). Y otras quedaron por debajo de las transformaciones que ya sucedieron, como la cuestión judicial.



En lo que se refiere a los tres planes de 100 días que ejecuté en el lapso que me correspondió ser Jefe de Gobierno, está la terminación de varias obras comenzadas por Claudia Sheinbaum siendo Jefa de Gobierno, como: la planta trituradora de cascajo, la planta de selección de desechos sólidos, el Museo Yankuik, la Línea 3 del Cablebús y los CETRAMs de San Lázaro, Indios Verdes y Martín Carrera, entre muchas otras. A esas hay que sumar las que agregué por mi cuenta, como: la captación de agua de lluvia en escuelas, el Zócalo peatonal, el Trolebús en los Pedregales de Coyoacán, la renivelación de la estación Pantitlán de la Línea 9 del metro, la recuperación de El Parián, la redistribución de ganancias de los parquímetros en favor de las colonias y una multiplicidad de reformas legislativas, entre muchas otras.



Finalmente, el IV Informe de Gobierno corresponde al último año de gestión del sexenio iniciado por Claudia Sheinbaum y terminado por mi. Es un balance global de toda la administración, pero también una enumeración de todas las pequeñas y grandes acciones que me tocó continuar, iniciar o concretar.



Comparto estos seis documentos como aportación a la memoria histórica colectiva de la Ciudad de México.

POR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE

@MARTIBATRES

PAL