Propaganda de las Autocracias de Izquierda

Durante muchas décadas, las dictaduras denominadas de izquierda han hecho uso de una inspiradora propaganda a través de posters, películas, periódicos, revistas, etc., no sólo respecto al supuesto estado de bienestar alcanzado, sino, por supuesto, al radiante futuro que tenían por delante dichos sistemas: grandes fábricas propiedad de la sociedad, abundancia productiva, trabajadores orgullosos de su participación social y comunitaria, etc.

El estado también tenía como estrategia la construcción de monumentales obras arquitectónicas para exaltar la grandeza de su sistema y la estoica entrega de sus líderes a los grandes ideales socialistas. Todo este esfuerzo de “brain wash” no tenía otra misión más que hacer sentir a la población un gran entusiasmo, inspiración y una gran esperanza hacia el futuro. En los hechos, sin embargo, la población de esos países se sentía frustrada al confrontar en los hechos su pobreza y sojuzgamiento con la propaganda de bienestar y felicidad difundida por sus gobiernos.

A la fecha, muchas de las autocracias existentes, particularmente la de extrema izquierda, continúan embelesando a sus sociedades con magnos desfiles militares donde hacen gala de su potencial bélico y el despliegue de grandes espectaculares con los rostros de sus líderes históricos y actuales, con lo que buscan seducir el ego de sus habitantes, como sucedió el pasado viernes 9 en Moscú, cuando se celebró “el Día de la Victoria” y al que asistió como invitado especial el presidente Xi Jinping.

Sin embargo, en el fondo de todas estas manifestaciones, lo que realmente subsiste es la gran necesidad de distraer a la población de las grandes carencias que sufren a diario sus comunidades y los altos niveles de corrupción existentes en las esferas oficiales.

Con la misma finalidad, la autoridad gubernamental transmite a diario información negativa y plenamente manipulada acerca de la “fragilidad e inmoralidad” de lo que acontece en países occidentales, con la idea de generar una permanente aversión contra las democracias capitalistas. Manifiestan, por ejemplo, que la Unión Europea es una asociación dictatorial e intervencionista, que los EE. UU. es el país de la cultura de la guerra y la discriminación racial, sexual, etc.

En China, donde también se hace gran publicidad de los grandes logros del socialismo y su “gran timonel”, Mao Zedong, se privilegia un tipo de propaganda que busca inculcar el orgullo basado en el nivel de desarrollo alcanzado y el resurgimiento económico de gran parte de su población, y ofrecen a futuro alcanzar un modelo social igualitario. Lo que nunca difunden, sin embargo, son las brutales prácticas represivas a las que someten a su población, así como los altos índices de corrupción existentes en todos los niveles gubernamentales.

A nivel internacional, las autocracias de izquierda más renombradas desarrollan costosos despliegues de propaganda a través de diversos medios, difundiendo información engañosa en favor de sus países y en contra del ostentoso e inmoral sistema de vida en países capitalistas, en busca de desestabilizar democracias occidentales.

Tal es el caso de las agencias noticiosas chinas como Xinhua, Televisión Global China, Radio Internacional de China, RT (Rusia Today) o Telesur de Venezuela, que a través de reportajes, videos propagandísticos, etc., difunden y apoyan campañas políticas conspirativas en otros países en favor de candidatos populistas “ultras”, además de difundir información, frecuentemente irreal, acerca de sus propios logros sociales y económicos.

Es obvio que ningún sistema económico-social es perfecto. La gran pregunta respecto a la propaganda llevada a cabo por dictadores autocráticos de izquierda es, al final de cuentas, ¿qué buscan todos esos líderes antidemocráticos que tienen a sus respectivas poblaciones bajo sistemas represivos y violadores de los derechos humanos y sus libertades? ¿Será solo su ambición por perpetuarse en el poder, sojuzgando per secula seculorum a la población como si fueran simples robots?

POR AGUSTÍN GARCÍA VILLA

ANALISTA POLÍTICO

@TIGRE_AGUILAR_C

MAAZ