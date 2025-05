No nos juzguen por Rubalcava

En primera instancia, el Doctor Patán sintió un ramalazo de solidaridad con los compañeros más integristas del movimiento. De afinidad profunda. En sintonía con ellos, a botepronto, cuando leyó la notica, pensó lo mismo: “¿En serio, Rubalcava?” Ya saben a lo que me refiero. A que la compañera Clarita –así la llamamos afectuosamente en el movimiento; no piensen que es un rollo de confiancitas condescendientes– puso a cargo del Metro al hombre que la compañera Citlali llamó “último cacique priista”. Al presidentísimo municipal de Cuajimalpa.

Nuestro movimiento está, como saben, asentado en la ética. Eso nos enseñó el Padre Fundador, el Ex Quinto Presidente Más Popular del Mundo, la reserva moral del México verdadero. Esto va de principios. Pero, y aquí es donde me distancio de los compañeros más talibanes del morenismo, no solo de principios.

También es necesario el pragmatismo. La realpolitik. El maquiavelismo, aunque sea un maquiavelismo más de tlayudas que, digamos, florentino. De hecho, así se lo enseñó a los compañeros moneros, que, todavía con los granos de arroz de la paella en la comisura, recibieron la lección entre sonrisas y asentimientos en una conversación de la que pueden ustedes gozar en video. Pues sí.

Nuestro movimiento, de hecho, nació de la mano del licenciado Bartlett, que pasó de ser el corazón negro del priismo, el factótum tricolor por excelencia, el plomero nacional-revolucionario, el teórico artífice del fraude, a un patriota. Y no solo del licenciado Bartlett. Morena viene de los Monreal, de Nachito Mier, del candoroso Ovalle, de mi exuberante Lay, de mi Marcelo. Con el tiempo, ha sabido casi adoptar hasta a mi (mis) Yunes. Es, en fin, de raíz, un movimiento inclusivo, que sabe aprovechar lo mejor de cada uno.

Así que, por favor, sean comprensivos. Mister Cuajimalpa tiene mucho que aportar. ¿Que el sindicato del Sistema de Transporte Colectivo te arma una huelga? Reunión con sus representantes y ¡bum!: se quita la camisa. A ver quién se resiste a esos pectorales. ¿Que las mujeres organizan una protesta porque no son seguros los vagones?

Escena del Titanic con cada una. Etcétera. A lo que me refiero es a que nuestra dirigencia es sabia y entiende que hay cosas que no podemos encargarle a otros compañeros. O sea, estarán de acuerdo en que este tipo de estrategias no podemos encargárselo a, por decir, el Cuau, el Cuit o el Serch, que sin embargo hacen aportaciones de gran importancia en otros ámbitos.

¿Significa esto que mi Rubal es eterno, que nuestro –llamémoslo así– matrimonio con él es para para siempre? No, obvio. Sin ir más lejos, en lo de la descamisada creo humildemente que, sí, podré apoyar pronto, nada más cuaje la combinación de fasting y pilates a que me estoy sometiendo. Mientras, por favor, no nos juzguen. La Cuarta va.

