Marcela Cuevas habla de los patrones que repitió por su padre alcohólico

MARCELA CUEVAS: “MI LIBRO, INTRADEPENDENCIA, HABLA DE MI CASO PERSONAL, TUVE UN PAPÁ ADORABLE PERO ALCOHÓLICO Y YO REPETÍ EL PATRÓN"

Marcela Cuevas, ex esposa del guapísimo Leonardo de Lozanne del grupo musical: “Fobia”, con quien tiene dos hijos varones, después de la separación de ambos Leo se casó con Sandra Echeverría con quien tuvo un hijito. Y ahora Marcela escribiste este libro: “Intradependencia, vive y deja de sobrevivir”, ¿tiene algo que ver con tu historia de vida?

“Sí definitivamente, tiene mucho que ver con mi historia personal, me divorcié muy joven con dos hijos muy chicos y esta búsqueda de lograr estar yo bien y ver por ellos no fue nada fácil. El papá de mis hijos y yo tuvimos una relación maravillosa, tenemos acuerdos y cariño y ya no me afecta lo que haga de su vida, al contrario, me da mucho gusto que él esté feliz y ver que el tiempo que pasan mis hijos con Leo y Sandra es maravilloso porque quieren mucho a su papá y ya no estoy enganchada ahí”.

¿Por eso escribiste este libro?

“Escribí mi libro cuando quise ver que me incomodaba en mi vida, en mi caso, tuve un papá, que en paz descanse, adorable, y una mamá que se las vio negras, porque mi papá era alcohólico e inconstante”.

Marcela, ¿tú buscaste a un alcohólico?

“Si y yo me pregunté: ¿Qué me pasa, cómo es posible que repita la historia que viví de niña y esté con otro hombre igual a mi padre”.

¿Ahorita ya no buscarías a un alcohólico?

“Desde la “intradependencia”, no descarto seguirme sintiendo atraída a ese a ese tipo de hombres, pero ahora ya me doy cuenta”.

Y de la realeza mexicana pasamos a la realeza inglesa…

HARRY EN ESTADOS UNIDOS ERES EL MARIDO DE MEGHAN, ES DECIR, CUALQUIER HIJO DE VECINO COMÚN Y SILVESTRE

Ten cuidado con lo que pides, que se te puede conceder, El anteriormente príncipe Harry del Reino Unido, quien nació siendo el nieto de la Reina Isabel, hijo de Lady Di, la mujer más adorada del planeta, y su papá es el actual rey de Gran Bretaña, se levantó un día y dijo: “Quiero ser libre y ya no tener responsabilidades de la Realeza”.

Y se le concedió su deseo. Estados Unidos es un país con democracia por lo que ahí convirtieron y bautizaron a Harry en: “el esposo de Meghan”, ahí no es Harry, el nieto de la Reina Isabel ni el hijo del Rey de Inglaterra.

La realeza es una marca que hay que trabajarla y sostenerla. Harry creyó que podía mantener el título sin pagar el precio, pensó que eran enchiladas... y acabó desayunando realidad.

¿No quieres trabajar para la corona? Tú pagas tus guaruras, tus vuelos y tus sueños, el glamour no se renueva solo y la corona no se renta por temporada, cuando vengas al Reino Unido no te pagamos escoltas porque eres un ciudadano común.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ