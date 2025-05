A la mamá universal que se fue y sigue ahí siempre

Por el amor, eso que solo una madre tiene y da a sus hijos. Es muy difícil son pocos muy pocos los que conservan el primer recuerdo de su mamá, a veces, levantando la mirada al cielo, evocamos quizá el primer recuerdo de una cara mirándonos con ternura por primera vez, su sonrisa plena de inmenso amor y cariño, adivinamos su pensamiento, lleno de deseos de lo mejor para nosotros, para su hijo, de buenos pensamientos para el pedazo de su corazón, de su sangre y de su carne.

Hoy podemos imaginar lo que no vimos en su momento o que no podíamos tener conciencia de lo que pasaba por su mente, mientras nos veía o nos alimentaba, seguramente – y no lo supimos – nos humedeció la cara una gota de sus lágrimas, seguramente en algún momento se le entristeció la cara ante imaginar lo que el destino nos deparaba. Pero aún sobre eso con toda seguridad se sobrepuso a la incertidumbre y pudo más su optimismo y la esperanza de que no nos pasara nada malo. Y siguió la vida.

Nos llevó por primera vez a la escuela y quizá no recordemos su expresión de alegría en los ojos, cuando asumió que comenzábamos a crecer para separarnos por primera vez al ir a escuela, el primero de muchos pasos que nos separarían de ella, como parte del crecimiento de los seres humanos, seguramente no lo dijo, no lo expresó pero en el fondo de su corazón, comenzó a sentir la nostalgia que experimentan los padres del principio hasta la última despedida.

Muchas veces seguramente, tuvo la suerte de iluminar su mirada con los pequeños logros de su hijo, que para ella eran pasos de gigante como toda madre que ve crecer a sus hijos.

Luego el largo recorrido de la vida, entre alegrías y tristezas entre descalabros, sí, la primera vez que nos sangramos, su corazón agitado debió estremecerse con la presencia de la sangre que era también de ella, seguramente le dolió más a ella, como les duele más a ellas cuando se lastima un hijo, por insignificante y cotidiano que parezca.

Luego, el tiempo, vivió los tropiezos, triunfos y logros de sus hijos, intensamente y más que los propios, entre lluvias y tormentas en amaneceres plenos o cielos nublados, ahí están ellas. Nos enseñaron que después de una tormenta, siempre hay un arcoíris, que después vienen la calma, ¡ay cuántas veces! nos estrecharon en su pecho, dándonos la fortaleza y el calor, que solo una madre sabe dar a sus hijos, con esas manos fuertes y cariñosas que solo tienen las madres para sus hijos.

Esas que inspiraron rezos y súplicas a Dios, como el que tiene una parte que implora, la bendición de Dios “... tú que me proteges tanto como verdadera madre…”

A esa madre universal, que nunca descansa y que ni en el cielo la dejamos descansar, a esa madre universal, cuyo recuerdo nos acompaña hasta la muerte, hasta allá vuela siempre el pensamiento de sus hijos. Y en este caso a Néstora (Tolita) Figueroa Yáñez.

POR EDUARDO SADOT

COLABORADOR

sadot16@hotmail.com

Twiter: @eduardosadot

MAAZ