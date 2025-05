Pinchazos: una preocupación más

El 26 de abril, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tenía contabilizados 20 casos de pinchazos en el metro, de los cuales dos resultaron positivos en análisis toxicológicos. Al inicio, fueron solo rumores, llevando a algunos a pensar que se trataba de un episodio de histeria colectiva derivado de las tensiones acumuladas en torno al metro en los últimos años. Sin embargo, los casos comenzaron a incrementarse y se extendieron hacia otros espacios donde la gente reportó incidentes similares.

Para el 7 de mayo, el número de denuncias aumentó a 41, con 15 casos confirmados de lesiones asociadas a una punción. Además, los reportes ampliaron su alcance hacia otros sistemas de transporte como el Metrobús, el Pumabús e incluso vías públicas.

Hasta el momento se han dado algunas detenciones, aunque sin proporcionar más detalles. ¿Se trata de una nueva modalidad criminal? ¿Algo que ya ocurría y que recién ahora recibe atención mediática? ¿Un caso de histeria colectiva o quizás una justificación para militarizar el transporte público? Estas interrogantes han circulado entre la población y en redes sociales. Los casos también han tomado un carácter individual, ya que varias plataformas periodísticas han publicado entrevistas con personas que sufrieron tales agresiones.

No mentirán varios usuarios de tales servicios, me incluyo, que este fenómeno ha provocado una sensación de vulnerabilidad. Si continúan los casos, los pasajeros comenzarán a experimentar ansiedad al abordar, mirando desconfiadamente a su alrededor y sintiéndose inseguros, independientemente de la plena veracidad de los incidentes; si no es que ya lo hacen.

Los capitalinos llevan tiempo observando el estado del metro. En años recientes, el transporte público de la Ciudad de México se ha convertido en un tema de creciente interés y preocupación social. No podría ser de otro modo, dado su crucial papel en la vida diaria de millones de ciudadanos. Incidentes graves como el colapso en la Línea 12 en 2021 y el choque en la Línea 3 en 2023 han generado serias dudas sobre la calidad del servicio. A esto se suman otros accidentes con la infraestructura y los numerosos casos de acoso.

Ahora, a estas problemáticas se añade el fenómeno de los pinchazos, cuya naturaleza sigue sin aclararse completamente. Esto contribuye aún más a la incertidumbre de una población ya saturada de preocupaciones. La ausencia de información precisa por parte de las autoridades sobre los motivos, sustancias involucradas, agresores y una designación cuestionable, generan más preguntas que respuestas.

POR IGNACIO ANAYA

COLABORADOR

@Ignaciominj

MAAZ