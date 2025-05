El Metro de… Tlaxcala

¿Cómo supo un empresario tequilero que Adrián Rubalcava sería nombrado director del Metro de la CDMX, seis semanas antes de que fuera anunciada su designación? Me encantaría pensar que lo inspiró el tequila, pero si eso fue, seguramente la bebida hubiera preferido la vida de Tlaxcala a los amontonamientos del Metro capitalino.

Porque eso de decir que es mejor ser director del Metro CDMX que gobernar Tlaxcala, era innecesario y muestra el poco conocimiento que él tiene tanto del Metro como de dicho estado.

El sistema de transporte público subterráneo más grande de México y América Latina, con 226 kilómetros de red, 195 estaciones de servicio, 12 líneas y 394 trenes, es el Metro de la Ciudad de México. Este gigante transporta al día a tres millones de usuarios (aunque, antes de la pandemia, lo utilizaban más de 5 millones todos los días). Para 2024, las cifras dadas por el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México fue de un total de 1,171 millones 859,113 usuarios.

Tomando en cuenta que la población de nuestro país es de 130 millones (datos de 2023), es como si hubiera transportado a toda la población de México ¡9 veces en un año! ¡Increíble! Y por 5 pesos el viaje. Por lo que los ingresos del Metro (además del presupuesto público que recibe) son casi 6 mil millones de pesos al año.

Y hablando de presupuestos, para este año el Metro de la capital mexicana tiene asignado un presupuesto de 23 mil millones de pesos, que abarca nuevas obras, reparaciones, sueldos y la modernización de la Línea 3. Mientras que Tlaxcala, siendo el estado más pequeño del país en km2 y el 28 en población, recibió 28 mil 507.2 millones de pesos de presupuesto anual para una población de 1,342,977 habitantes (INEGI, 2020).

Pero no se debe comparar una entidad federativa del país con el Metro de la Ciudad de México.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar solicitó una disculpa pública de lo dicho sobre la entidad que ella gobierna. Adivino que a Josefina Rodríguez Zamora, actual secretaria de Turismo federal y antes secretaria de Turismo de Tlaxcala y oriunda de dicho estado tampoco le habrá causado gracia.

Valdría en este caso recordarle al mencionado empresario tequilero que la posibilidad de que se consuma su producto en actos de turismo en comparación a consumirlo en el Metro de la CDMX es bastante mayor. Aunque suponemos que lo que él piensa no es vender tequila ni en el Metro ni —específicamente solo— en Tlaxcala.

Pero más allá de estos y otros asuntos, con el nombramiento de Adrián Rubalcava como director del Metro, los morenistas de cepa guinda se preguntan por qué a una persona que hasta hace menos de un año estaba en la oposición y que dentro de Morena se le consideraba lo peor, ahora se le premia.

El Metro CDMX se considera la caja chica (o grande) de cualquier gobierno de la gran Tenochtitlán.

Y si bien el Metro de la CDMX sufre incontables paros, problemas, retardos, quien antes estaba como director era Guillermo Calderón Aguilera, especialista en gestión de proyectos, procesos, implementación y operación de sistemas de transporte urbano.

Llevaba cuatro años en el Metro y más de 15 dirigiendo proyectos de transporte público en la capital. Fue director general del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) (2018-2021) e impulsó la electromovilidad mediante la adquisición de 193 trolebuses de nueva generación y la rehabilitación de las vías del tren ligero. Además de que retomó el Metro en un momento complicado.

Los morenistas (y público en general) se preguntan, entonces, si Adrián Rubalcava tiene experiencia similar a la del exdirector Guillermo Calderón. Obviamente no.

No es culpa de Rubalcava que tuviera como “bienvenida” el colapso de la línea B en su primer día. Con el percance en el Metro afortunadamente no hubo lesionados, mas no deja de ser un recordatorio del enorme trabajo que debe realizar y los muchos dolores de cabeza que significará el ser director del Metro. Si hace muy bien su trabajo, podrá ser una oportunidad para crecer en la política, pero si no, todos los capitalinos desearemos que se hubiera quedado en Tlaxcala a vivir.

Tres en Raya

La estación del Metro de la CDMX que tuvo mayor afluencia el año pasado fue la de Constitución de 1917, de la línea 8, con 34.8 millones de usuarios, casi cuatro veces la población de CDMX (9 millones 200 mil habitantes, Inegi, 2020).

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

