El castillo de la pureza [II]

En el libro Mujer de papel Memorias inconclusas de Rita Macedo, Recopilación y edición Cecilia Fuentes, Trilce Ediciones 2019, narra, “Me ofrecieron una de las mejores películas en las que aparecí…se trataba del Castillo de la Pureza, basada en la vida real de un sicópata que encierra a su familia para siempre y no le permite tener contacto con el decadente mundo exterior”.

Más aún, agrega quien fuera esposa del escritor Carlos Fuentes, “La dirigiría mi buen amigo Arturo Ripstein, y actuaría junto a Claudio Brook y tres chamacos poco conocidos: Arturo Beristain, Gladys Bermejo y Diana Bracho, hija de aquel hombre que impulsó tanto mi carrera y me nombró Rita: El gran Julio Bracho…Las filmaciones eran extenuantes. Largas noches. Eternas escenas bajo la lluvia”.

En el guión, se lee, “Sigue la llovizna que se prolongará durante toda la película. Al fondo de la casa hay un taller”; Beatriz reflexiona, Está lloviendo mucho. Así llovía cuando Gabriel me llevó a conocer el mar. Nunca voy a olvidarlo”.

El director del filme, Arturo Ripstein, afirma en el libro citado en la entrega anterior, “Trabajar todos los días con José Emilio era verdaderamente una delicia. Tomó varios meses hacer el guión y era muy divertido ir a trabajar con él, porque José Emilio y yo suponíamos que estábamos haciendo una película ligera y muy irónica y muy divertida, cosa que ciertamente no fue en la realidad”.

Bajo los estudios Churubusco-Azteca se llevó a cabo la filmación de El Castillo de la pureza con la participación de Rita Macedo es Beatriz, Claudio Brook, Gabriel; Arturo Beristain, Porvenir; Diana Bracho, Utopía y Gladys Bermejo, Porvenir.

Cuenta Bracho, tenía 27 años, fui a ver a Ripstein por sugerencia de mí maestro de teatro José Luis Ibáñez, quien le comentó, Arturo busca una persona con las características de ti para la película, no le digas tu edad, le advirtió, me aceptó, fue mi primera película, el papel de Utopía me marcó la vida, la película es un microcosmos del país; a mitad del rodaje enfermé de una pancreatitis aguda, cuando salí del hospital regresé al rodaje y fui aceptada con cariño”.

A decir de la Virginia Medina Ávila, investigadora de la FES Acatlán, “En 110 minutos de duración de El castillo de la pureza, se deja ver sólo la punta de una pirámide artística, sostenida por la fuerza de un guión nacido de la aventura entre la imaginación y la investigación”

Más aún apunta Medina Ávila, investigadora de la FES Acatlán, “… la adaptación para el cine, obra de JEP, quien recrea el mundo al que pertenecen los personajes, justifica la revisión hemerográfica para aprehender elementos definitorios de sus personajes y aseguran el sentido de la historia y le confiere verisimilitud”.

En su Inventario publicado en el semanario Proceso, el escritor José Emilio Pacheco dice, “A fines de 1972, mientras Ripstein termina de filmarla, se ahorcó en su celda la persona en quien el director había basado su personaje Gabriel Lima”.

POR RUBÉN MARTÍNEZ CISNEROS

COLABORADOR

MAAZ