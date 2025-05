Las candidatas a la Corte

He revisado currículos, trayectorias y declaraciones de decenas de candidatas a la Suprema Corte de Justicia. He recabado opiniones sobre varias de ellas y he llegado a la conclusión de que el conjunto de aspirantes ofrece perfiles de alta solvencia e idoneidad. Entre las más destacadas para llegar a la SCJN, que se integrará con cinco mujeres y cuatro hombres, están las siguientes (anoto los números que tendrán en la boleta morada):

Lenia Batres Guadarrama (03): Actual ministra de la SCJN, es la más identificada con la 4T y pertenece a una familia largamente vinculada a la izquierda. Tiene amplias posibilidades de continuar en la Corte e incluso presidirla. “El Poder Judicial debe contribuir a combatir la principal injusticia de la sociedad: la desigualdad”, ha sostenido.

Fabiana Estrada Tena (09): Es magistrada de circuito y fue coordinadora general de Asesores de la Presidencia de la SCJN (2019-2023), así como secretaria de estudio y cuenta de los ministros Arturo Zaldívar y Genaro Góngora.

Yasmín Esquivel Mossa (08): Actual ministra de la SCJN, anteriormente presidió el Tribunal de Justicia Administrativa de la CdMx en dos períodos. Tiene más de 40 años en el servicio público y es autora del libro “Mamá, en tu ausencia ¿quién por mí? Propuesta para la atención de personas menores víctimas indirectas del feminicidio” (2025).

Paula García Villegas Sánchez Cordero (12): Es magistrada de circuito. Si bien es hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, lo cierto es que una carrera de 28 años en el PJF, 14 de ellos como titular de órganos jurisdiccionales, no podrían explicarse por el solo parentesco. Ha emitido criterios garantistas y de avanzada en derechos humanos

Rosa Elena González Tirado (14): Magistrada del Pleno Regional en Materia Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, en la Ciudad de México. “La función jurisdiccional se debe ejercer con transparencia y autonomía, porque son el eje fundamental para acercar a la judicatura con la sociedad”, ha escrito.

Zulema Mosri Gutiérrez (21): Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, con más de 15 años como juzgadora. Hay quienes la descalifican por ser esposa del general Rafael Macedo de la Concha (PGR con Fox), pero es obvio que ella no puede ser responsable de la conducta de su esposo, y descalificarla por ello despide olor a misoginia.

En cambio, tiene fama de ser intransigente con el acoso sexual y laboral, un dato no menor porque esos y otros tipos de violencia de género son comunes en el Poder Judicial, como he documentado en relación con el Tribunal Electoral.

Loretta Ortiz Alfh (22): Ministra actual de la SCJN y ex consejera de la Judicatura Federal. Además de una larga carrera académica, ha sido diputada federal y renunció a su militancia en el partido Morena, para no comprometer su imparcialidad. “Ni cuotas, ni cuates. Ni pactos, ni privilegios. Quiero una Suprema Corte que le rinda cuentas al pueblo y no a unos cuantos”, dice en su cuenta de X.

Con solvencia semejante a las candidatas enlistadas antes, pero obviamente con características propias, me permito citar también a las siguientes: Olivia Aguirre Bonilla, Jazmín Bonilla García, Ingrid Tapia Gutiérrez, Lorena Josefina Pérez Romo y Estela Fuentes Jiménez.

Se puede estar en acuerdo o en desacuerdo con la elección judicial, pero lo evidente es que, por la calidad de las candidatas, es posible esperar una Corte plural, eficaz y con genuino deseo de servir con sentido social.

Aquí, la lista completa de candidatas y candidatos: https://candidaturaspoderjudicial.ine.mx/.

Como he afirmado otras veces, por su novedad y su complejidad, la elección judicial requiere difusores múltiples que propicien el conocimiento de las particularidades del proceso.

En ese sentido, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está realizando, con su ponencia, una importante aportación a ese propósito, con la apertura de un espacio digital, Justicia abierta, que busca fortalecer el debate público, por la vía de acercar a los ciudadanos información útil sobre normas y sentencias que impactan la vida democrática del país.

¿Por qué Justicia Abierta?, pregunta el nuevo espació en su presentación. Y se responde: “La noción de justicia abierta está inspirada en el modelo de gobierno abierto que busca mejorar la confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones públicas a partir de la apertura y accesibilidad de la información. En materia judicial, este modelo parte de la idea de que es posible implementar políticas que visibilicen el funcionamiento y la labor de los tribunales para mejorar el acceso a la justicia y abonar a la legitimidad de las instituciones impartidoras de justicia”.

Se le encuentra aquí: https://justiciaabierta.net/

