Aaron Judge está hirviendo con los Yankees: promedia .427

En los primeros 31 juegos de la temporada regular de la MLB no hay pelotero más encendido que Aaron Judge. El jugador de los Yankees de Nueva York está intratable en la caja de bateo; sus números son fenomenales. La cantidad de cuadrangulares, impulsadas y las veces que llega a la base lo convierten en el beisbolista con mejor promedio en las Grandes Ligas.



En la pelota caliente es bien sabido que hay peloteros que se calientan por etapas, pero la realidad es que actualmente se percibe a Judge como un jugador muy complicado de ponchar. Tiene la zona de strike totalmente grabada en los ojos, se le nota muy calmado desde la caja de bateo. En muchas ocasiones, a lo largo de su carrera, conectaba muchos cuadrangulares; sin embargo, se ponchaba mucho. La temporada pasada quedó claro que hizo algunos ajustes, pero lo que está haciendo en el diamante esta campaña es inaudito.



Este miércoles, los Yankees cayeron 5-4 ante los Orioles, juego en el cual All Rise conectó su palo de vuelta entera número 10 de la temporada, uniéndose a Cal Raleigh y Eugenio Suárez como los máximos jonroneros en lo que va del año.



Ahora, el dato impactante es que este jueves 30 de abril el capitán de los Yankees se va a levantar con un promedio de .427, una cifra totalmente avasallante. Simplemente enaltece lo que le da, día con día, a este deporte. Judge es una máquina de conectar home runs y hits; es brutal lo que hace en cada juego.



La semana pasada, el “99” finalizó con un promedio de .480. Es decir, se calculó la estadística de solo la semana anterior. La cifra general, considerando todos los partidos disputados, es la mencionada en el párrafo anterior.



El promedio de bateo se calcula dividiendo el número total de hits de un jugador entre su número total de turnos al bate. El resultado se expresa como un decimal de tres cifras.



Si usted no sabe de béisbol, para que se dé una idea: un promedio de bateo por encima de los .270 ya se considera el de un muy buen pelotero. La media normalmente está en .250. Ya si un jugador anda por los .300, es que está teniendo una temporada espectacular. Pero lo de Judge, en lo que va del año, es formidable. Así de claro.



A decir verdad, es muy complicado que Judge pueda mantener ese nivel de perfección en los 131 juegos restantes de la temporada, porque realmente es algo muy difícil. Pero si logra mantenerse por encima de los .400 a finales de septiembre, sería una hazaña, porque no es normal ver esos números en la historia pasada ni reciente del Rey de los Deportes.



Los números de Judge ejemplifican perfectamente la imagen que un capitán de los 27 veces campeones mundiales tiene que tener. Él es líder, motor y alma de la franquicia más grande del béisbol. Ha hecho prácticamente todo lo que un Yankee tiene que hacer para ser ídolo, y él lo es. Pero es verdad que le falta un anillo de Serie Mundial para consolidar su legado. Tiene 33 años. Ojalá el béisbol se lo dé; eso haría muy feliz a todo amante de este deporte.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

