Vigilar y castigar: El arte de EU hacia el control de América Latina

La nueva encargada de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha concluido su primera gira internacional bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump. En tres días recorrió tres países clave para el aseguramiento de temas nodales en la agenda de política regional y exterior para los estadounidenses y evidentemente, para el fortalecimiento de sus objetivos prioritarios en su agenda de riesgos y amenazas a su Seguridad Nacional, por ello, se entiende que estuvo en estos tres países: El Salvador, Colombia y México.

Su agenda no dejó espacio a la especulación: migración, seguridad y control regional, fueron los limites temáticos sobre los que giro todo el eje rotor de sus visitas a estas naciones. Algo fue notoriamente evidente, no fue una gira de cortesía. Fue una visita estratégica para consolidar la arquitectura hemisférica de la disuasión migratoria y fijar el control medular en la región continental entorno a la seguridad hemisférica y delimitar los puntos de vigilancia sobre otras naciones ajenas al continente.

Desde este razonamiento, se entiende perfectamente que la ideología de Trump y su equipo de trabajo, es evidentemente hegemónica y responde al principio de control interno, a nivel local, para después ser replicada a nivel mundial.

La primera parada fue El Salvador. Noem visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel símbolo del modelo punitivo de Nayib Bukele y su gestión al frente de ese país. En ese sitio de acuerdo con reportes oficiales, fueron enviados más de 200 ciudadanos venezolanos deportados por Estados Unidos a mediados del mes de marzo, tras la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta norma, reservada históricamente para contextos bélicos, permitió expulsiones, sin el debido proceso. Aunque cabe destacar, fue suspendida por un juez, la señal estaba dada: el marco legal puede adaptarse para sostener una política de fuerza. La funcionaria Noem respaldó públicamente esa medida.

En un acto por demás teatralizado con el fondo de prisioneros evidentemente sometidos en el interior de la penitenciaria salvadoreña, la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional del país de las barras y la estrellas, emitió un mensaje amenazante, sin ningún titubeo: “váyanse ahora, (de lo contrario) te cazaremos, te arrestaremos y podrías terminar en esta prisión salvadoreña”.

La narrativa que se encuentra por detrás de dicha advertencia no es un conjunto de declaraciones que, se puedan tomar a la ligera y que se deban abordar superficialmente como simples manifestaciones del partido republicano o de los grupos de superioridad racial existentes en aquella nación. Va mucho más allá. Escenifican y simbolizan la filosofía existencial sobre la cuál muchos de los integrantes de la elite política y económica de aquel país, desean entender el curso de su devenir histórico.

¿Pero a quién iba dirigido ese mensaje de la Secretaría de Seguridad Nacional estadounidense?

A los migrantes, a los latinos, a cualquier persona que cruce sin papeles sus fronteras, a los que tengan algún tipo de tatuaje que, de acuerdo con sus estereotipos, puedan representar algún vínculo (se compruebe o no) con alguna pandilla en su territorio.

También es un mensaje que está en términos generales, orientado a la hispanidad que radica en su nación, para quién desde el momento que Trump, ha llegado a la titularidad de la presidencia de la oficina oval, es evidente que la relación entre anglosajones y otras razas, se llevará en otras condiciones cuya característica central, es la desigualdad de términos y circunstancias que, no permitan una integración racial y económica, más prominente que la que se ha venido efectuando en las últimas décadas.

Al respecto convendría repasar los que Michel Foucault advirtió en Vigilar y Castigar, en donde afirmaba que la cárcel, no solamente encerraba desde el punto de vista espacial a las personas, sino que además enseñaba, porque moldeaba la mente de los individuos, desde la puesta en marcha de un espectáculo que estaba diseñado para modelar la mente de las personas a través de la intimidación y el miedo. Su objetivo, es claro amoldar la conciencia y domesticar los cuerpos de los detenidos, mitigando o reduciendo a su expresión mínima su voluntad.

Esta es la perfecta descripción de lo que se logra percibir en el video que subió en sus redes sociales Kristi Noem, en donde los cuerpos tatuados, alineados y despojados de toda capacidad de expresión e identidad es lo que se pretende comunicar en realidad. Lo anterior cobra especial sentido cuando la funcionaria de alto nivel no dice sus nombres, omite además señalar si son culpables o no, (sabedora de que varios de ahí no tuvieron debido proceso y ni siquiera han visto al juez para saber la totalidad de su condena), solamente fueron deportados porque el gobierno así lo determinó.

Lo que hay que entender, es que para ella y para Trump, así como, para el movimiento que representan, lo importante es la imagen, la foto, el mensaje, la narrativa. Esto no solamente es autoritarismo, es una especie de neofascismo, porque lejos de tratar de esconder el uso de la violencia, se trata de presumir, de ensalzar, exportándose y explotándose en contenido para divulgación en redes sociales con el único propósito de que todo mundo lo pueda ver.

Lo peor de todo esto, es que funciona porque hay millones de personas que han visto ese vídeo en Estados Unidos en donde han aprobado esa manera de gobernar justificando la utilización de “la mano dura”.

El riesgo en todo este contexto es que si se permite la utilización de las cárceles como escenografía política entonces nadie puede sentirse a salvo porque cuando el castigo deja de ser justicia y se convierte en teatro (Michel Foucault), lo que muere no es el criminal, lo que muere es el Estado de Derecho. Y en un país cuyo pilar principal de sus relaciones de convivencia es la democracia y las libertades pareciera contradictorio que su concepto de orden se encuentre a años luz de este punto.

POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES

PRESIDENTE DEL INAP

@DRLMMA56

EEZ