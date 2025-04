Los dos discursos

Trump fue cumplidor. Al menos con los aranceles. De lo demás… pregúntele a Melania y a todas las mujeres que lo tienen demandado! En un discurso más bien cantinflesco con tinte de coach por la superación personal, Rusia y los países involucrados en el TEMEC no salimos tan raspados. Al terminar de hablar, el peso se había recuperado frente al dólar de forma importante.

Sin embargo hoy les quiero platicar de otro discurso, el de Michael Moore, quien ha desenmascarado al Cheeto gigante, como lo que es: un farsante.

La disertación no se encuentra en ninguna red social comercial, por lo que me tuve que suscribir a Substack y patrocinar al documentalista para poder leer libremente sus columnas (censuradas en otros lugares del Internet).

Me inquieta que el propio Michael Moore había dedicado su primer documental llamado Roger and Me, a confrontar al director de la General Motors: Roger Smith. Ahí nos muestra una ciudad fantasma en los Estados Unidos de donde tuvo que migrar toda su población, cuando desapareció la armadora de esa marca automotriz.

Así que se dedicó a buscar al director para confrontarlo y preguntarle por qué había trasladado la armadora a otro país, dejando sumidos en la pobreza a sus antiguos empleados.

Puesto así, parecería que apoya el plan de Trump de rescatar la industria automotriz norteamericana. Sin embargo, en el discurso borrado, Moore defendió a México con toda su alma.

Y en su más reciente columna nos explica el rumor de por qué sería despedido Elon Musk.

Un hombre que se ama y admira tanto, a sí mismo que ha producido la mayor cantidad de bebés en el menor tiempo posible. Por ejemplo, dos hijos le nacieron entre febrero y marzo! Mejor no me pregunten los detalles.

Este sudafricano blanco, también farsante, que se ha hecho pasar por un genio, cuando lo único que tiene es dinero… fue invitado a los sótanos del pentágono para conocer el plan secreto de una posible declaratoria de guerra e invasión a China por parte de los EU.

Lo único que debía de hacer era mantener la boca cerrada, y como sabemos que eso no puede hacerlo, corrieron los rumores y el New York Times (del que no me fío), sacó la nota en cuanto tuvo cuatro testigos que sostendrían su versión. Trump negó el asunto llamándolo Fake News, lo cual solo hizo creer a los gringos que todavía dudaban.

Y después, el Wall Street Journal salió a defender a su eterno enemigo el New York Times. Por cierto, ese mismo miércoles Michael Moore, se reúne con el primer ministro canadiense para intentar lograr algo que llama ”Michi Can Union”.

Algo que describe como una Unión Europea entre Michigan y Canadá: sin fronteras, para que estudiantes canadienses puedan asistir a las universidades de Michigan y las personas de Michigan puedan ir a pedir servicios de salud gratuitos en el país vecino! Esto a Trump seguramente le dará chorrillo.

