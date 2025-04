Se atrinchera el Pollo Gallardo en SLP: Va solo en 2027

En 2006, el publicista Antonio Sola creó una serie de spots contra Andrés Manuel López Obrador que lo definían como “un peligro para México”, con lo que inició, en aquel entonces, una de las guerras más agresivas contra el ex presidente.

Pero hoy parece que todo eso es cosa del pasado. El consultor español y su equipo son los “estrategas” de cabecera del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo “El Pollo” Gallardo, quien se supone era un súper aliado de Morena.

El dato llama poderosamente la atención porque el mandatario, que milita en el Partido Verde, prepara una estrategia política y una belicosa campaña de comunicación para desmarcarse de Morena.

No quita el dedo del renglón. Está dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias la candidatura al gobierno del estado de su esposa, Ruth Miriam González Silva, a quien el partido guinda le está negando esa posibilidad por tratarse de un acto de nepotismo.

Si bien es cierto que Morena y sus aliados del Verde votaron que la ley contra esa práctica no se aplique en las elecciones de 2027, sino hasta 2030, la dirigencia de los guindas -por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum- impuso un candado para evitar que postulen a familiares en cargos consecutivos.

Pero a “El Pollo” todo eso le vale un sorbete. El pasado fin de semana, todos los enlaces de Comunicación Social de su gobierno acudieron a una “reunión de capacitación” con el equipo de Antonio Sola.

Les dieron a conocer que, luego de un profundo análisis, detectaron que la campaña “Potosí para los potosinos” ya va de salida. Es decir, la percepción entre la ciudadanía es que el gobierno de Gallardo está por concluir.

Por eso eliminarán ese eslogan, así como el que decía “Ya se nota” y “Vivir sin miedo”. Lo que buscarán ahora es crear una percepción de continuidad entre la población.

Plantearon otros spots. Por ejemplo: “Potosí sin límites”, algo que ven como una invitación a la continuidad, a que el gobierno va más allá de este sexenio.

Con esto quedó claro que habrá cambios en la imagen. No sólo se trata de los boletines o las redes sociales, también uniformes, el escudo y los vehículos, entre otras cosas. Un “cambio total” para preparar un gobierno de continuidad.

En la parte política, se les informó que el Partido Verde es la única opción en el estado, que irán solos en las elecciones para la gubernatura de 2027 y que el rival a vencer es Morena y la 4T. Por lo que pronto se hará pública la declaración de guerra.

***

EN LA CAPITAL DE SAN LUIS POTOSÍ, gobernada por Enrique Galindo, la percepción de inseguridad es muy alta, con 71.9% de la población considerándola insegura. Por eso, el discurso de “estado seguro”, de Ricardo Gallardo, es insostenible.

***

ME LO DIJO UN COLEGA DE COAHUILA: En aquel estado, a veces las crisis no son lo que parecen. Lo que esta semana ocurrió en Torreón no fue un problema de seguridad pública, ni un movimiento legítimo de policías municipales preocupados por su entorno.

Fue algo mucho más crudo: una demostración de poder del gobernador Manolo Jiménez. Una operación diseñada para recordarle a todos, y en especial a uno, al alcalde, quién manda en el estado.

Desde el inicio de la actual administración, la relación entre el mandatario estatal y el alcalde Román Alberto Cepeda, ha sido tensa, cuando no abiertamente incómoda.

Las diferencias políticas y los celos territoriales de Manolo se acumularon como pólvora esperando una chispa. Ese detonante llegó con la muerte de un ciudadano durante un operativo de desalojo en el ejido Nuevo Mieleras. Y luego la intervención de la fiscalía y la policía estatal para desestabilizar a la policía de Torreón.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Donde manda Gallardo, no gobierna la ley, la 4T, ni Morena”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

EEZ