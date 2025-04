Otro crimen de Ternium

Ternium continúa cometiendo crímenes ambientales atroces con la más burda impunidad, cobijada por sus relaciones en los niveles más altos del poder. La relación de su director, Máximo Vedolla, con Marcelo Ebrard, lo ha puesto en los primeros planos de las negociaciones comerciales de México, mientras el funcionario oculta a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, los múltiples delitos que la minera y siderúrgica perpetra contra comunidades enteras.

Al inicio de esta semana, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León anunció que aplicará la máxima sanción que permita la ley contra Ternium, por la grave contaminación que su planta Churubusco ocasiona al arroyo La Talaverna, que pasa por los municipios de San Nicolás de los Garza, Guadalupe, Apodaca y Pesquería, con el agua pintada de naranja y marrón casi fluorescente.

Poniendo El Dedo en la Llaga, diversos ambientalistas de Nuevo León dimensionan el desastre: “400 mil litros de cloruro ferroso, nada más ponte a pensar, 11 kilómetros contaminados. Si llega a llover en estos días, esta agua puede llegar al río San Juan y contaminar el agua de la presa El Cuchillo que abastece a la ciudad de Monterrey”.

El cloruro ferroso (FeCl2) en el agua puede ocasionar problemas digestivos como náuseas, vómitos y diarrea. Si la ingesta es prolongada, desencadena daños graves en el hígado y el páncreas. Es una sustancia muy corrosiva, capaz de causar obstrucciones y mal funcionamiento de tuberías, manchas color marrón rojizo en la ropa, platos y utensilios, además de que el líquido vital toma un sabor metálico muy desagradable. Por otra parte, el agua ácida también causa daños graves en los ecosistemas y la contaminación de extensos cuerpos de agua potable con metales pesados.

Ternium no tuvo más alternativa que reconocer el daño, intentar minimizarlo y poner a trabajar a sus técnicos y brigadistas en la remediación, pero esa es sólo una de sus muchas transgresiones. En enero, la Profepa, que dirige Mariana Boy, le impuso la clausura total, aunque temporal, de su planta en Xoxtla, Puebla, por contaminar con sus descargas el río Atoyac, lo que se vio como una primera señal muy positiva de no tolerancia a la impunidad y de no dejarse amedrentar.

La minera y siderúrgica de origen ítalo-argentino, no solo contamina grandes volúmenes de agua, sino que es una gran acaparadora del líquido vital: cuenta con 12 concesiones con las que puede explotar 9 millones 811 mil 106 metros cúbicos cada año.

Pero hay más. En Aquila, Michoacán, está señalada por la desaparición de los activistas comunitarios y ambientalistas, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, hace dos años y tres meses, luego de que fueron amenazados públicamente en una asamblea por ejecutivos de Ternium, que opera una mina de hierro en esa localidad.

En su planta de Monterrey, la empresa dirigida por Máximo Vedoya, y Siemens, de Alejandro Preinfalk, llevan siete años y 10 meses en complicidad con el juez Éric Alejandro Arenas Guzmán, demorando la justicia para Karla Castro, ingeniera que sufrió un grave accidente debido a la ausencia de las más mínimas medidas de seguridad industrial, a quien además dejaron a su suerte en medio de un mar de omisiones, irregularidades y maniobras legaloides.

Esa es Ternium y una parte de su escandaloso historial de impunidad.

POR ADRIANA DELGADO RUIZ

COLABORADORA

@AdriDelgado Ruiz

