El Dr. José Ramón Enríquez encabeza todas las preferencias electorales según las casas encuestadoras más serias, donde existe una diferencia de hasta 17 puntos frente al presidente municipal con licencia y candidato del PAN. La experiencia y el legado otorgado a las y los duranguenses en administraciones pasadas, como la construcción de 16 hospitales, particularmente el 450, son de las gestiones que el pueblo duranguense recuerda y anhela para el estado. Aunado a ello, el ex senador de la República ha comenzado una enérgica, fresca, y potente campaña electoral acompañado de la dirigencia nacional de Morena, legisladores locales y federales, gobernadores, empresarios, y principalmente el apoyo del pueblo, que le ha acompañado de manera orgánica. La capital de Durango se convierte en la elección más importante de todo el país en este momento.

De diversas denominaciones del estado de Durango, como la provincia de nueva Vizcaya, Departamento y Departamento Imperial, el Estado Libre y Soberano de Durango ha tenido 97 gobernantes, de los cuales, desde 1929, han sido gobernados por el PRI y su antecesor el PNR, así como el PAN. No hay mal que dure 100 años ni duranguense que lo aguante.

Hay gobernantes que en segundo, tercer, cuarto y hasta séptimo mandato, han repetido gobernando dicho territorio, particularmente Cipriano Guerrero, quien por séptima ocasión repitió como gobernador, entre interinos, provisionales, sustitutos, militares y civiles, han pasado la estafeta.

Durango representa el 1.45% de la población nacional, que representa la séptima economía menos productiva del país, posicionándolo como el lugar número 13 del índice de Progreso Social. La entidad es la tercera con el peor desempeño en la generación de empleos, en la pobreza laboral ocupa el lugar 16. Los números rojos de Durango arrojan al estado como uno de los más pobres como uno de la región noreste del país, encabezando la tasa de mortalidad infantil, muerte materna y carencia de acceso a la alimentación; el acceso al agua potable no alcanza el 20% de la población. En materia de vivienda, los ubica con hogares de hacinamiento a la mitad de la tabla nacional, así como cocinas de leña y carbón, y casas con pisos de tierra, esto último en el lugar 24 nacional. En materia de seguridad se encuentra en una condición de percepción de inseguridad por el incremento de homicidios, peligrosidad en carreteras estatales, así como accidentes de tránsito y crímenes violentos. Por lo que hace a la educación, la matrícula preescolar, primaria y secundaria, mantienen al estado abajo de la tabla nacional, de igual manera el acceso a las comunicaciones, la salud y la calidad medioambiental que los mantiene prácticamente en los últimos lugares del país. El mismo caso ocurre en materia de inclusión, libertad personal y derechos personales y acceso a la educación superior, los deja en un lamentable y vergonzoso antepenúltimo lugar nacional en promedio; lo anterior conforme al Índice de Progreso Social que toma como base las últimas encuestas realizadas por el INEGI.

Las desigualdades regionales han persistido en nuestro país coincidentemente en las entidades federativas donde no ha existido un cambio de régimen, como es el caso de Durango.

La apertura comercial, el progreso social y las necesidades humanas básicas y oportunidades para el desarrollo prácticamente no existen en Durango. La mayoría de sus jóvenes migran del estado por no encontrar las mínimas condiciones para poder desarrollarse en el lugar donde nacieron. Durango se distingue entre las entidades de la región como la de mayor índice de migración escolar y laboral de sus jóvenes quienes, al no encontrar oportunidades de trabajo, terminan realizando actividades totalmente distintas a las que prepararon.

Durango se prepara para el histórico cambio de régimen, donde se modificará la geografía política de los 39 municipios. Las principales y más serias encuestas realizadas, han mostrado un ascenso de las preferencias electorales en favor de Morena, ha habido señalamientos públicos sobre el uso del erario y estrategias como la utilización de programas sociales como la “tarjeta madre” y otras para mantener al electorado cautivo; sin embargo, la percepción real es que existe un alto índice de electores que cosecharán el éxito en favor de las y los candidatos de Morena, sobre todo por el latente distanciamiento entre el PRI y el PAN en la entidad y a nivel nacional.

POR RICARDO PERALTA

PAL