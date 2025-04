Ley Censura: Urgente replanteamiento integral

Desde el primer momento en que la titular del Ejecutivo presentó la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en Acción Nacional señalamos que no es una ley para mejorar las telecomunicaciones, sino una acción clara de censura y concentración de poder por parte del gobierno federal. Es un intento para controlar la conversación pública, para decidir quién y qué puede hablar, informar u opinar.

La presión social, la crítica de medios de comunicación, especialistas y organizaciones nacionales e internacionales obligó a la presidenta a frenar —por ahora— la aprobación “fast track” de esta ley en el Pleno. Pero lo que plantearon y aprobaron en comisiones aun está en el papel, sigue ahí. Y lo que representa esta ley, también.

Mientras Morena intenta bajar el tono diciendo que “no es el propósito” censurar, lo cierto es que la iniciativa sigue planteando lo mismo: concentrar todo el poder en una Agencia de Transformación Digital que respondería directamente al Ejecutivo, desaparecer al IFT y permitir el bloqueo de plataformas digitales sin necesidad de orden judicial.

Lo explicaron con toda claridad nuestros coordinadores en la Cámara de Diputados, el diputado Elías Lixa: “esta no es una reforma sobre telecomunicaciones, esta es una reforma de censura y poder.” Y en el Senado, el senador Ricardo Anaya: “este albazo, este madruguete, esta jugarreta apresurada no es una casualidad. Es parte de un diseño y tiene que ver con un truco. Un truco tan viejo como perverso que es propio de los regímenes autoritarios. ¿En qué consiste ese truco? Tiene tres pasos: primero, hay que encontrar el problema, un problema real. Paso dos, a partir de ese problema, manipular la información para confundir a la opinión pública. Y una vez que se ha concluido con el paso dos, el paso tres es introducir una agenda oculta.”

No es casualidad que aprueben 226 páginas y 283 artículos de un día para otro, sin analizar, sin debate, sin parlamento abierto, sin escuchar a expertos, a universidades, a periodistas, a las audiencias, a los medios comunitarios. No es prisa, es diseño. Es más del modelo de imposición y autoritarismo que ya conocemos.

Nos dicen ahora que “se puede revisar”, que quizá “armonizan la redacción”, que tal vez eliminan un artículo. Pero el problema no es solo el artículo 109, que permitiría el bloqueo discrecional de plataformas, sin mediar una orden judicial o investigación. El problema es toda la lógica de la ley: desaparecer al órgano autónomo que garantizaba imparcialidad, concentrar las decisiones en una oficina subordinada al Ejecutivo y dar al gobierno el poder de silenciar a quien le resulte incómodo.

Este no es un malentendido técnico. Es una ruta deliberada para regresar a los tiempos en los que solo se escuchaba la voz del gobierno. Una ley que nos acerca más a los modelos autoritarios que a las democracias modernas.

El PAN propone un replanteamiento integral de la iniciativa, con participación de la sociedad civil y expertos, para garantizar la protección de las libertades fundamentales. Desde la Comisión de Radio y Televisión, que preside el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, en Acción Nacional hemos impulsado la realización del foro “Reforma de Telecomunicaciones: Desafíos y Oportunidades” como un espacio abierto al diálogo, donde podamos escuchar las voces de la ciudadanía, especialistas, organizaciones y todos los actores involucrados en el sector. Estamos convencidos de que las mejores decisiones se construyen a partir de la participación, la apertura y la pluralidad, por ello buscamos que este ejercicio contribuya a generar propuestas que realmente respondan a las necesidades de las audiencias, que garanticen los derechos fundamentales y que fortalezcan los medios públicos, comunitarios, indígenas y afromexicanos, siempre bajo los principios democráticos y con pleno respeto a la libertad de expresión.

La pausa que anunciaron no es una rectificación de fondo, es una reacción ante la presión pública. Y si algo nos enseña la experiencia, es que Morena no va a abrir la puerta al diálogo real por convicción, sino por obligación. Por eso seguimos atentos, porque si les quitamos la mirada un segundo, lo aprueban.

En Acción Nacional lo decimos con claridad: la libertad de expresión no se limita, no se condiciona y no se negocia. No se defiende con palabras bonitas ni con promesas de que ahora sí van a escuchar a los interesados. Se defiende con hechos, con voto en contra, con debate abierto y con firmeza.

En el pasado, el PAN ha acompañado propuestas que buscan garantizar la libertad de expresión y garantizar que toda mexicana o mexicano pueda ejercer sus derechos y que sean respetados.

Si de verdad quieren proteger las telecomunicaciones, que escuchen a quienes saben. Que respeten los contrapesos. Que dejen de intentar gobernar por decreto y fast track.

La democracia se construye con diálogo, no con censura.

Y aquí vamos a seguir, defendiendo la libertad.

POR JORGE ROMERO HERRERA

PRESIDENTE NACIONAL DEL PAN

@JORGEROHE

MAAZ