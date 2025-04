Estrategia Nacional reconoce 12,500 secuestros en 2019

En su afán por demostrar la efectividad de su Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 puesta en marcha durante los primeros meses de gestión, la presidencia de la República terminó admitiendo que en 2019 se cometieron en el país un total de 12 mil 505 secuestros y no los 1,330 reportados ese año por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Así aparece consignado en el rubro correspondiente al Diagnóstico, marcado con el numeral 4 y de manera específica en el apartado 4.1 correspondiente a la Incidencia de delitos de alto impacto, en la que textualmente refiere “Secuestro extorsivo: El promedio diario registrado en 2019 fue de 34.26, que comparado a enero de 2025, en el que se registró 0.94, refleja una disminución de 97.3%”, es decir este delito está prácticamente resuelto.

Lo anterior indica que en cifras absolutas en 2019 se registraron 12 mil 505 secuestros extorsivos y en enero de 2025 solo 29, sin embargo los registros del SNSP indican que en 2019 el Ministerio Público únicamente inició 1,330 Carpetas de Investigación por el delito de secuestro (equivalente a 3.64 diarias y no 34.26) y que el número de víctimas fue de 1,629 (equivalente a 4.46 diarias), mientras que las Carpetas de Investigación iniciadas en enero de 2025 fueron 43 (equivalente a 1.38 diarias) y no 29.

Pero si el comparativo se hace con el número de víctimas de secuestro, en enero se registraron 72 (equivalente a 2.32 diarias) y no 29, nada que ver con los datos asentados en el Diagnóstico de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública como correspondientes a 2019 y enero de 2025.

Para pronta referencia los 34.26 secuestros diarios aparecen en la página 13 de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 entregada por el ejecutivo federal al Senado de la República el pasado 8 de abril del año en curso para su dictaminación y aprobación.

En esta tesitura todo parece indicar que los datos sobre secuestro entregados por presidencia de la República al Senado son erróneos y nadie en la Comisión de Seguridad Pública de dicha Cámara y tampoco alguno de sus múltiples asesores se dio cuenta de ello, por lo que tal cual fueron incorporados al Dictamen, mismo que fue aprobado el 22 de abril por dicha instancia con 10 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.

Al no haber revisado acuciosamente los datos contenidos en la propuesta de la Presidencia de la República, específicamente en el Diagnóstico, el Senado avaló que durante 2019 que fue el primero año completo del ex presidente López Obrador, se cometieron 12 mil 505 secuestros extorsivos, casi el doble de los registrados durante todo el sexenio del ex presidente Felipe Calderón cuando se contabilizaron 6 mil 579 y mayor en 30% que los 8 mil 721 registrados en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, echando por tierra las cifras alegres que presumió el primero durante todo su mandato, de que el secuestro había disminuido como nunca.

De paso confirma lo publicado en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, en el sentido de que 2019 fue el año con más secuestros estimados de los últimos 10 años con 106 mil 886, pero cuya cifra negra del 98.5% evitó que la gran mayoría fueran denunciados ante el Ministerio Público.

En razón de lo anterior, en la página 13 de dicho documento quedó asentado oficialmente “Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 del Gobierno de la República”, fechado el 22 de abril del presente año.

Peor aún, al final del citado documento contiene la leyenda “Decreto” y más adelante el siguiente texto:

Único “En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 76 Fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 presentada por la Presidenta de la República, en términos del Artículo 69, párrafo tercero, del propio ordenamiento constitucional”

Hasta aquí el tema de secuestro correspondiente al Diagnóstico, Dictamen y Decreto aprobado por el Senado de la República; si existe algún error o no es lo de menos, ya fue aprobado.

Sin embargo, todavía hay un dato que es importante contrastar y tiene que ver con el delito de extorsión, ya que de acuerdo al SNSP en 2019 únicamente se registraron 8 mil 734 casos (23.92 diarias), cifra 30% menor que la de secuestro asentada en el Diagnóstico de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030 (12 mil 505 casos), que ya fue palomeada y aprobada.

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

EEZ