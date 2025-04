El nuevo Poder Judicial: un escenario de oportunidades

“La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio” Stephen Hawking

Considero que el proceso electoral para la designación de integrantes al Poder Judicial Federal y locales, a celebrarse el primero de junio de este año, requiere de mayores reflexiones.

Si bien se ha dicho que se trata de un momento histórico en nuestro país, en donde por primera vez la ciudadanía va a elegir juezas y jueces, magistradas y magistrados y ministras y ministros, lo cual es cierto, han ido avanzando también ciertas ideas que señalan puntos negativos que tienen réplica.

En lo personal, creo que no estamos dimensionando las oportunidades que este cambio trae para la sociedad, para el Poder Judicial y para el propio Derecho. Todo, en un contexto, innegable y reconocido, incluso por las y los integrantes del Poder Judicial, de una necesidad de transformación ante la exigencia social de una mejor impartición de justicia.

En esta ocasión me referiré a las ventajas que observo para la sociedad.

Mayor cultura de la legalidad. El hecho de votar por las personas juzgadoras es una oportunidad para fortalecer la cultura de legalidad de la ciudadanía. Está resultando revelador observar que la gran mayoría, de diferentes niveles educativos y actividades, desconoce lo que son, lo que hacen y la diferencia entre una o un juez, la persona magistrada y la persona ministra. Tampoco se distinguen las instancias federales y locales. Ni la parte que llevan a cabo las fiscalías, también locales y federales, en el proceso que después llega a los poderes judiciales. Muchas y muchos ni siquiera saben que va a haber esta elección.

Las y los candidatos en este proceso electoral estamos dedicando parte de nuestras campañas para ir abordando y explicando algunos de estos aspectos. Otros les corresponderán a los medios de comunicación, así como a la propia persona que vaya a votar. Es decir, independientemente del número de personas que participen y se informen, se habrá iniciado un proceso de conocimiento de lo jurídico y se habrá avanzado algo en lo que no se sabe y que es fundamental que se sepa. Situación que sin duda, irá mejorando en cada elección.

Autonomía judicial. Otro aspecto que considero interesante es lo que se ha estado señalando sobre la autonomía de la persona juzgadora y, por tanto, del Poder Judicial. Se habla de que se va a perder ésta, cuando pareciera que existía. Evitando caer en inocencia excesiva o positivismo tóxico, me pregunto: ¿en dónde hay más posibilidades de compromiso político y de limitaciones a la autonomía? ¿En una terna del Presidente de la República enviada al Senado?, en el caso de ministras y ministros, ¿o con el electorado que vota por ti?

En los casos de magistradas/os y juezas/jueces hace rato que, desafortunadamente, las excepciones a la carrera judicial se volvieron la regla, obteniendo los lugares no quienes venían haciendo carrera judicial y participaban para ascender, sino las y los familiares o recomendados, generándoles un enorme compromiso y “lealtades” con quienes les ayudaban para ello. En un tema de elección popular sin partidos políticos, el único compromiso es con el electorado, en principio, que finalmente representa a la sociedad, lo cual puede fortalecer, en lugar de arriesgar, la autonomía judicial.

“Politizar” el Poder Judicial. Se han vertido críticas en contra de que quienes integran el Poder Judicial, al igual que en el Ejecutivo y en el Legislativo, sean electos por voto popular. Considero que pudiera ser también una oportunidad para que un gremio técnico jurídico, especializado, recupere su sensibilidad social y con ello reorientar y enriquecer su función con mejores resultados. Hacer una campaña tiene como factor común escuchar a las personas, sus problemáticas, lo que piensan, sus quejas. Leer y reflexionar sobre las diferentes opiniones de periodistas, analistas y conocedores del tema permite tener elementos para ampliar visiones y actuar mejor. El “ïncesto institucional”, como se conoce popularmente al ambiente que se genera cuando una institución se cierra y no admite externos, no siempre es positivo, se va empobreciendo en cuanto a criterios, se cae en prácticas rígidas, la soberbia aparece, se desconectan de las innovaciones y realidades. Por ello, combinar una correcta y auténtica carrera judicial, en este caso, con la participación de litigantes, académicos, servidores públicos o profesionales del Derecho en otros ámbitos, resulta benéfico en el quehacer judicial. Mucho mejor que el “incesto institucional”. Sin lugar a dudas, lo que hay que cuidar e ir mejorando, son los mecanismos de verificación de requisitos y procedimientos de selección, ya que las y los externos deben de estar preparados y a la altura de la función, una función, que no debe considerarse de conocimiento exclusivo de las y los integrantes del Poder Judicial.

Nunca me ha gustado enfrascarme en elucubraciones o en escenarios futuros que no son del todo ciertos o se concreten, creo que negarnos la reflexión arriesga la posibilidad de tener un Poder Judicial, federal y estatales, mejor y, por lo tanto, una sociedad atendiendo y resolviendo sus problemáticas. A las víctimas, a las y a los inocentes, a las y a los empresarios… a todas y a todos, nos conviene y queremos mayor certeza legal, tribunales en los que sean las pruebas y los argumentos jurídicos los que determinen el criterio y la resolución. Que los asuntos se resuelvan más rápido y no que en el inter quiebren empresas o negocios, se pierdan patrimonios, empleos, familias y hasta vidas. Hay que ver las oportunidades, reflexionarlas y hacer lo que corresponda para transitar en ellas.

Por: Dra. Luz María Zarza Delgado

Candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

