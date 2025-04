Justicia igualitaria

El entender el término de igualdad, no lleva forzosamente a comprender que el mismo aplica para casos idénticos. De esta forma, si lo relacionamos con el supuesto que cuando una persona, por la razón que sea tiene una disputa y la misma debe ser resuelta por algún/a impartidor/a de justicia, es más que evidente que busca que su proceso sea lo más justo y en condiciones de igualdad con la otra parte, cosa que muchas veces en nuestro país no sucede.

El artículo 4º Constitucional refiere que en cualquier proceso debe imperar esta igualdad junto con otros derechos en los procedimientos seguidos en forma de juicio, y que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, lo cual reitera que siempre se deberá buscar era resolución de conflictos de la mejor manera, sin tener que adecuarnos a tantos tecnicismos, hecho que en la práctica, muchas veces se contrapone, ya que aún y cuando la propia Constitución lo refiere, si los juzgadores se alejan de dichos tecnicismos, se viola el debido proceso y ello implica el tener acceso a un medio de defensa constitucional, tanto por violación al mismo como a sus derechos humanos.

Sin embargo, resulta igualmente claro que una de las mayores críticas sociales, consisten justamente tanto en los plazos, como en el trato desigual que sufren las personas cuando se encuentran inmersas en procedimientos jurisdiccionales, lo cual genera desconfianza desde hace muchos años en los y las impartidoras de justicia de nuestro país y en el sistema en sí.

De igual manera, resulta claro que también es fundamental que la ciudadanía conozca cuales son las funciones de los y las impartidoras de justicia y su diferencia con las autoridades administrativas y sociales como puede ser el caso incluso de las fiscalías y notarios, por lo cual saber con detenimiento las funciones de cada uno de ellos, nos hará comprender que no siempre es culpa de los y las impartidores/as de justicia.

En este sentido, de igual manera, resulta claro que la percepción de la justicia en nuestro país se encuentra a la baja, ya que muchas personas consideran que los y las juzgadoras son la principal causa de corrupción en nuestro país, sin que esto sea del todo cierto, por lo cual, al menos en mi caso y como desde hace más de 18 como docente en la Facultad de Derecho de la UNAM, impartiendo las asignaturas de bienes y derechos reales, obligaciones, contratos civiles y derecho familiar, todas a nivel licenciatura y a nivel posgrado en la especialidad de Derecho Civil, con la asignaturas de “obligación y contratación actual” (además de algunas a nivel maestría como argumentación jurídica, para las casas de Cultura de Zacatecas, Cancún, Aguascalientes, San Luis Potosí, INAI, y el propio Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mismas que fueron dirigidas a secretarios de Acuerdo, Jueces y Magistrados, he tratado de fomentar y de inculcar la importancia de los y las impartidoras de justicia, ya que muchas veces éstos/as se alejan de las personas y de su principal función, la social, olvidando con ellos esta justicia igualitaria.

En tal sentido, al alejarse de dicha función social, trae como consecuencia qué si el propio juzgador/a no imparte la justicia de forma equitativa, con igualdad y de forma social, y si no analiza de forma real y práctica cual será el impacto de su resolución, no solo entre las personas litigantes, sino en la sociedad de forma fáctica, resulta por demás claro que su función solo beneficiará a algunos grupos y con ello, no tendremos resoluciones basadas en la igualdad y justicia.

Resulta claro que la queja generalizada para las personas que acuden a los Tribunales en busca de justicia para su caso, tienen como principal queja hacia los y las juzgadoras, es que se han apartado de la gente más desprotegida, de esta impartición de justicia social, en donde muchas veces refieren que no hay resoluciones justas, que las mismas son parciales y sin analizar el impacto real en las personas.

En este orden de ideas, la labor de los y las juzgadores/as, además de ser conocedores de la materia, debe de ser conscientes y entender que toda resolución debe estar basada en la igualdad con un profundo sentir social, buscando que las partes tengan una solución acorde a sus necesidades y que incluso, la parte no beneficiada, debe de sentir que su caso, fue juzgado/a en un plano de igualdad, analizándose su caso particular y no simplemente como un número de expediente; se debe ser sensible en cada caso particular y en un plano de igualdad en todo caso.

Toda persona debe tener las mismas condiciones y oportunidades de defenderse en un plano de igualdad y una vez hecho esto, todo juzgador/a debe velar por una mayor justicia social en donde el dictado de las sentencias, no solo un papel en donde las personas implicadas se vayan con la percepción de privilegios, debe existir esa percepción de justicia e igualdad siempre y por tanto, el y los juzgadores, deben ser vistos como impartidores de justicia social y en planos de igualdad siempre, por lo que esta reforma judicial, es una oportunidad para ello, para modificar esa percepción de injusticia que existe siempre que se acude a un Tribunal en donde las partes, muchas veces llegan con la incertidumbre de si su caso será juzgado en igualdad de circunstancias y sin tomar en cuenta su nivel socioeconómico.

Por: Dr. Adolfo Eduardo Cuitláhuac Montoya López

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM e investigador nivel I, del sistema nacional de Investigadores

