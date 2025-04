¿Tener un clóset lleno es tener éxito?

Cuando tenía 20 soñaba con tener un clóset como el de Jenna Rink, protagonista de la película Quisiera tener 30: estantes llenos de zapatos, bolsas y ropa para cada ocasión, así aprendí cómo se veía el éxito en una mujer. Y claro, lo he intentado.

Pero cada vez que estoy por lograrlo, preguntas como: ¿realmente lo necesito?, ¿puedo pagarlo? y ¿cuánta contaminación voy a generar? me frenan. Y entonces surge el dilema: ¿tener menos ropa comunica que no soy exitosa?

Hace algunos años me enteré que la industria de la ropa es una de las más contaminantes del mundo, según datos de la Fundación Ellen MacArthur, el 73% de la ropa que se produce al año termina incinerada o en basureros, lo que contribuye a la contaminación del planeta.

En la actualidad, estamos sumergidos en el fenómeno del fast fashion, que es ropa desechable, en el que marcas como Zara, Bershka y H & M lanzan nuevas colecciones en poco tiempo a precios accesibles, esto permite que millones de personas compren de forma constante.

Sin duda verte bien es importante, influye en nuestra salud mental, y claro, también en los ámbitos laborales y sociales. Aún podemos comprobar que sigue vigente el dicho “como te ven, te tratan”, pero considero que proyectar una imagen de éxito no depende de la cantidad de ropa que tengas, sino de los valores, hábitos y actitudes que hacen juego con lo que llevas puesto.

Es difícil no caer en la tentación de llenar el clóset, sobre todo ahora que comprar es más fácil que nunca, puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa o vivir la emoción de salir del centro comercial cargando bolsas, todo con solo pasar la tarjeta de crédito.

Pero ese exceso está acabando con el planeta. Aunque muchas marcas aseguran tener prácticas responsables con el medio ambiente, en realidad no sabemos si lo hacen, lo que sí está en nuestras manos son nuestras decisiones de consumo.

A continuación comparto algunas prácticas que hago para tratar de hacer un consumo de ropa y accesorios más consciente.

1. Haz una auditoría de tu closet: Lo primero que hice fue elegir la ropa que nunca uso, la que no me gusta, no me queda o simplemente olvidé que existía. Esa ropa la vendí, la regalé o la doné. Lo mismo con zapatos, bolsas y accesorios, lo que me ha ayudado también a mantener el orden.

2. Honestidad frente al espejo: Analicé qué cortes, colores y estilos me favorecen de verdad, y decidí comprar solo prendas similares en distintos colores. Esto me ha evitado comprar ropa que quizá se ve bien en el aparador pero no en mí, aunque a veces sigo cayendo.

3. Invierte en calidad que puedas pagar: Ya no compro ropa solo porque está en descuento. Prefiero marcas con mejor calidad, aunque implique gastar un poco más, si eso significa que la prenda me durará años.

4. Usar ropa de segunda mano sin pena. Mi hermana, que es fan de las compras, saca ropa de forma continua. Antes me daba pena elegir algunas prendas de lo que ya no usaba, por miedo a que pensará que no tenía el suficiente dinero para comprar. Hoy pienso que le hago bien al planeta y a mí, me ahorro dinero y le doy una segunda a las prendas.

5. Construir un clóset cápsula. Todo parece indicar que estoy construyendo un clóset cápsula, un guardarropa reducido y estratégico, con piezas que se combinan entre sí. Suele incluir entre 25 y 40 prendas incluyendo ropa, zapatos y accesorios básicos que se puede adaptar a cualquier época del año, pues debe contemplar piezas atemporales y neutras que no pasan de moda.

Para concluir, creo que no tener un clóset lleno no me hace menos exitosa, me preocupa más la situación ambiental y mi estabilidad económica. Con eso como base intentó tomar decisiones de compra que realmente proyecten quién soy.

POR DULCE ELENA GALINDO VILLA

COLABORADORA

@DULCEGALINDOVILLA

MAAZ