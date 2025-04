Releer el cuerpo

Quizá no exista libro allá fuera que tenga un impacto tan corporal como Cuerpo extraño. En esta obra ensayística, la escritora mexicana Jazmina Barrera nos mueve a reconocernos como síntomas y padecimientos andantes que esperan ser apropiados por esa parte intelectual del yo que necesita dotarlos de sentido. Sin embargo, Barrera no sólo discurre en sus dolencias, sino que también nos invita con ahínco a repensar la forma en que habitamos, narramos y nos relacionamos con nuestro propio cuerpo.

Aunque el libro se publicó en 2013, mi relectura me ha parecido genuinamente refrescante. Después de todo, revisitar cada uno de estos ensayos corporales me ha permitido reivindicar esos periodos fugitivos donde me reconozco como un extranjero dentro de mi propio cuerpo.

Ahora bien, aunque para Barrera la migraña es la prueba más evidente de esta alienación corporal porque “da la sensación de que es otro ser el que te oprime”, he de admitir que yo soy víctima de otros extranjerismos somáticos. En mi experiencia, los procesos de cicatrización y regeneración corporal son los factores que siento más ajenos: actos que, por más fundamentales que son para la supervivencia, el cuerpo lleva a cabo sin requerir conciencia de ellos.

Al final, lo que me sorprende es que nuestro cuerpo nos conserve con tanto cuidado incluso cuando no se lo pedimos y sin exigir ningún esfuerzo a cambio. Cuando nos cortamos la piel, por ejemplo, el cuerpo cicatriza sin que lo notemos; cuando nos fracturamos algún hueso, unos cuantos días de inmovilidad bastan para que regrese todo a su sitio. Incluso cuando duele un recuerdo, el cuerpo se encarga de olvidarlo para protegernos de futuros desconciertos.

Al parecer, el cuerpo se pasa la vida entera reparando nuestras heridas a pesar de descuidarlo con la ligereza con la que solemos hacerlo. Mientras nosotros nos aplaudimos por compararlo con un “templo”, este se compromete a conservarnos y restaurarnos como si fuésemos obras de arte.

¿Alguien sabe cómo agradecérselo?

POR TOMÁS LUJAMBIO

COLABORADOR

@TLUJAMBIOT

EEZ