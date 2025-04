Ucrania, la guerra interminable

Iban a ser 24 horas las que Donald Trump prometió para solucionar la guerra de Rusia contra Ucrania, y ya han pasado más de dos meses desde la primera llamada telefónica entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, sin que nada indique que nos estamos acercando a un acuerdo de paz. En este tiempo, hemos atestiguado las presiones ejercidas por la Casa Blanca para que Ucrania aceptara un alto al fuego incondicional de 30 días. Sin embargo, los intentos de obtener el mismo compromiso de Rusia fracasaron ante las demandas rusas, que han retrasado y diluido las posibilidades de frenar las operaciones militares en todos los frentes del conflicto.

Todo esto ha llevado a impacientar a Trump y a su entorno, que en lugar de obtener resultados rápidos se ha enfrentado a la complejidad de una guerra con altas probabilidades de prolongarse durante años, convirtiéndose eventualmente en una especie de conflicto congelado, tan característico del espacio postsoviético. Tras las reuniones en París con las delegaciones de Ucrania y de Rusia, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que EU podría retirarse de las negociaciones de paz si no se alcanzan acuerdos clave en los próximos días.

Declaraciones de esta naturaleza nos llevan nuevamente a reflexionar no sólo sobre la capacidad de Trump para lograr un acuerdo entre Rusia y Ucrania, sino también sobre el futuro de la guerra. Por lo pronto, parece que en los próximos meses, Rusia buscará ampliar sus posiciones en los territorios ocupados, lo cual no necesariamente le traerá los resultados esperados, aunque sí servirá para mantener una herida abierta en Ucrania y continuar con la estrategia de someter a Kiev al control de Moscú. Frente a la determinación de EU de reducir su involucramiento, Ucrania contará probablemente sólo con ayuda militar europea, mientras que un acuerdo bastante cuestionable con EU sobre el acceso a minerales podría otorgarle algunas garantías indirectas y débiles de seguridad, manteniéndose la guerra en su dimensión actual.

La historia de los conflictos en el espacio postsoviético con participación de Rusia -como en Transnistria, el territorio de Moldavia, o en Abjasia y Osetia del Sur, en Georgia- demuestra que estos no se resuelven en décadas: como mucho, disminuyen en intensidad y se desgastan por años. El objetivo de Rusia no es alcanzar la paz, sino mantener un conflicto que absorbe y destruye poco a poco al vecino, hasta orillarlo finalmente a rendirse y abandonar los proyectos de política interior y exterior que Moscú considera inaceptables. Esta estrategia le funcionó a Rusia en Georgia, donde, tras invadirla en 2008, trabajó durante años -aprovechando las divisiones internas- para fortalecer a los grupos prorrusos que hoy dominan la política georgiana. Para que esto no ocurra en Ucrania, será crucial no sólo mantener el apoyo europeo, sino también integrar a ese país a la Unión Europea lo antes posible.

POR DRA. BEATA WOJNA

PROFESORA DE RELACIONES INTERNACIONALES. INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

@BEATAWOJNA

