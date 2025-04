Trump y la táctica de su guerra arancelaria

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump dejó en claro que utilizaría los aranceles a la importación como parte de su proyecto MAGA (Make America Great Again) e incentivar a las compañías estadounidenses a relocalizar sus cadenas de suministro en territorio estadounidense. Si bien los economistas han visto en ello un regreso al mercantilismo, también es cierto que el arma arancelaria ha sido utilizada como un instrumento de coerción, frente a países y empresas, para obtener resultados concretos.

En el caso de sus vecinos al norte y sur de su frontera, Trump los ha obligado a ajustar sus políticas fronterizas legitimando su argumento de que la migración y el tráfico de estupefacientes ilegales son un peligro público para su país.

En el caso de los aranceles recíprocos ha buscado “liberar” a los Estados Unidos del abuso y oportunismo de sus socios comerciales, sobre todo los que conforman la Unión Europea, que aprovecharon la mayor apertura del mercado estadounidense para elevar sus exportaciones. En el caso de China, que enfrenta por ahora un arancel del 145%, el más alto impuesto hasta ahora, Trump pretende acelerar la ruptura de cadenas comerciales con dicho país, por razones de competencia y seguridad tecnológicas.

En las ramas automotriz, del acero y del aluminio, en donde los aranceles se aplican en los insumos que no tienen procedencia estadounidense, de los que no se salvan ni Canadá ni México, Trump pretende regresar a la integración vertical de la industria del transporte en suelo estadounidense.

Con todo, la ofensiva arancelaria trumpista busca también medir las resistencias, contraofensivas y posibles coaliciones, provenientes tanto de estados, empresas y mercados. Hasta ahora, Canadá, la Unión Europea y China son los que han respondido abiertamente al desafío. En el caso de los dos primeros, las represalias comerciales han sido impuestas para compensar los gravámenes que pesan en las industrias automotriz, del acero y del aluminio. China, por su parte, ha elevado sus aranceles al 125% y ha dejado claro que no habrá más aumentos, ya que al nivel que han llegado, no habrá interés por parte de sus empresas por seguir comerciando con los Estados Unidos.

La guerra arancelaria, como era esperado, ha desestabilizado los mercados bursátiles de todo el mundo y elevado las protestas de las propias empresas estadounidenses. Tesla, propiedad de Elon Musk, encargado de adelgazar el aparato administrativo gubernamental, mandó ya una advertencia al Representante Comercial, Jamieson Greer, en la que subraya el daño que podría provocar a la industria automotriz estadounidense la imposición de aranceles. Además, el espectro de una posible recesión podría convertirse en el talón de Aquiles de la táctica Trumpista.

Ante la inestabilidad financiera y los reclamos empresariales, Trump ha ajustado su propia ofensiva de manera pragmática, sin narrativa consistente que la sustente. Los aranceles impuestos a Canadá y México han sido suspendidos temporalmente por la “buena conducta” que han tenido en materia fronteriza, pero sólo si los productos cumplen con los requisitos del T-MEC, toda vez que los impuestos aplicados a los sectores automotriz, del acero y del aluminio se mantienen. Los aranceles recíprocos han sido suspendidos por 90 días. En el caso de China, quedaron exentos de las tarifas estratosféricas los sectores de telefonía móvil, computadoras y microprocesadores, entre otros.

México, por su parte, ha preferido mantener un discurso defensivo que subraya el autocastigo que Trump ha infligido a su propio país y la fuerza moral y política que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum para responder al desafío. Si bien dicha estrategia ha permitido que la ofensiva arancelaria trumpista se ensañe más contra los países que han impuesto represalias, no ha logrado borrar el subtexto que la alimenta, en el sentido de que México amerita dichos aranceles por no resguardar sus fronteras, o peor aún, por no cumplir con sus tratados internacionales como el de aguas de 1944 o del mismo T-MEC.

Resulta sorprendente que, hasta ahora, México no haya argumentado que los impuestos a las importaciones automotrices atentan contra una disposición, incluida en el T-MEC, que protege a dicha industria de la imposición de aranceles y que, en el caso de que así ocurriera, se acordó que un porcentaje de éstas quedaría exento. México debería pasar ya de la defensiva a la contraofensiva, como lo han hecho Canadá y Europa.

Los aranceles son a todas luces violatorios del T-MEC, un acuerdo negociado y legitimado por Trump durante su primera administración. Tal y como lo prevé el acuerdo, si los argumentos jurídicos no bastan, habrá que reforzarlos con represalias aduaneras, tanto más que Trump, las empresas y mercados, han mostrado su susceptibilidad a ellas.

