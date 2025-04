En esta Semana Santa que acabamos de vivir y que ha sido la ocasión de reflexionar y de re-valorar lo que somos y lo que nos falta por hacer, además de la convivencia familiar que muchos tuvimos la oportunidad de tener en días pasados, fueron también momentos para recordar lo importante que es la paz y el hecho de que no importa lo que hayamos hecho o nos haya pasado, todos podemos renacer.

Con respeto a las expresiones cristianas y no cristianas, la realidad es que más allá de un periodo vacacional, todos tenemos la oportunidad de vivir con espiritualidad en nuestras respectivas creencias y coincidir en la importancia del amor, la paz, la justicia, la misericordia y el ayudarnos los unos a los otros.

A propósito de ello, durante la semana tuve una interesante conversación que grabamos a manera de entrevista y que está publicada en mis redes sociales, con Monseñor Héctor Pérez Villarreal, secretario General del Episcopado Mexicano, en la que más allá de credos y maneras de practicar la fe, coincidimos en que estos valores universales son indispensables para la construcción de un mejor país.

Explicamos el quehacer del gobierno de la República desde la Secretaría de Gobernación en materia de asunto religiosos y el cómo coincidimos en que, para que haya paz, justicia y bienestar, tenemos que trabajar en las causas de lo que ha dañado a nuestra sociedad y desde ahí hacer el trabajo de reconstruir nuestras comunidades.

“En la Semana Santa, digamos que le recuerda a todos, que hay quien ha respondido a todos y, de diferente manera, con respeto a todas las expresiones cristianas y no cristianas”, nos comentó Monseñor Pérez, “de alguien que se atrevió a vivir amando a pesar de que el mundo no le sonrió, lo traicionaron, lo juzgaron injustamente, lo humillaron, lo mataron injustamente enfrente de su madre y él no renunció a creer que la misericordia y el amor tenían un camino de reconciliación para la sociedad”.

En mi parecer es un regalo para entender que el camino de la violencia y el odio nunca es el camino de la paz y que, sin importar si nos han lastimado o han intentado dañarnos, siempre tenemos la posibilidad de perdonar y de renacer porque la vida siempre nos da nuevas oportunidades.

A los alumnos que siguen de vacaciones y a sus familias, disfruten mucho y nos leemos la próxima semana.

POR CLARA LUZ FLORES CARRALES

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS RELIGIOSOS, PREVENCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

@CLARALUZFLORES

