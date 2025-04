Comencemos diciendo que a través del sistema respiratorio los seres vivos realizamos la respiración que tiene que ver con ejecutar un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el medio ambiente y el organismo; que dicho sistema está compuesto de diversos músculos, mismos que permiten llevar a cabo este proceso, gracias al que logramos mantener la vida.

Es por lo anterior tan importante ser conscientes de la importancia de la respiración, pues ésta tiene que ver con la aceptación de la vida.

Tal vez conozcas a alguien o te reconozcan a ti mismo dando respuestas a la pregunta: “¿Cómo te encuentras?”, expresando frases como: “Sobrevivo”, “Pues estoy”, con las que la intuición nos hace pensar que dicha persona está intentando continuar vivo sin realmente conectar con la responsabilidad que el proceso de respirar implica, pues tiene mucha relación con la asimilación y aceptación de las diversas experiencias que nos toca afrontar. Si no lo crees, te invito a reflexionar en el momento del parto, en donde el bebé necesita realizar el proceso respiratorio con el cual intuitivamente está asimilando la pérdida de la comodidad y aceptando la vida con sus consecuencias.

Por lo anterior, hoy quiero dirigirme a ti que me lees: te invito a pensar en tu sistema respiratorio como un amigo con el que puedes mantener una conversación que te permita conectar con momentos o situaciones incómodas, de esas que hasta respirar se olvida, a partir de las que se ha dejado la responsabilidad del proceso a nuestro sistema de supervivencia y conservación, mismo que lo lleva a cabo con el mínimo esfuerzo. Lo hace así porque ese sistema tiene muchos otros procesos que atender.

“¡Hola! Soy tu sistema respiratorio, quiero pedirte que me veas, me escuches. ¿Por qué me olvidas? Has estado tenso/a ¿Qué te preocupa? ¿Las opiniones externas? ¿Cuestionas tus decisiones que ponen a prueba tus valores? Te invito a enfocarte en mí: inhala, sostén y permite que viaje por todo tu organismo; ahora exhala, suelta lentamente y permite el intercambio completo. ¡Traigo oxígeno y con ello te doy vida! ¡Mereces vivir en plenitud! Lo sabes porque lo has experimentado Recuerda esto y hazlo conscientemente: no lo sigas postergando, si te mantienes en sincronía conmigo permito que tomes fuerza y vitalidad.

“Cuando me atiendes lo haces de maravilla, todo en ti y en mi crece, se siente vivo, gracias por atender este llamado”.

Sugerencia: Dedica tiempo para ti, para hacer respiraciones ricas y nutritivas, practica el suspiro de alivio, tiene que ver con permitir la entrada de oxígeno, sostener y soltar con sonido, para ello puedes tomar una posición de flojera, encorvando el cuerpo, con hombros sueltos, busca acompañar la posición, la entrada de oxígeno con la salida de dióxido y el sonido.

POR MARÍA ISABEL ROMERO LÓPEZ

MAESTRA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA INTEGRATIVA

