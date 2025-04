Washington – Asistió poca gente, en su mayoría académicos y diplomáticos de algunas embajadas latinoamericanas; tres reporteros atendimos la convocatoria, el auditorio vació en un 50%, más o menos.

“Entre el populismo y la modernidad”, se tituló la ponencia que dictó ese jueves 30 de noviembre de 2006, el escritor peruano Mario Vargas Llosa en el Cato Institute de la capital de los Estados Unidos.

Las casualidades son eso, casualidades. Dos días antes del evento y sin saber que Vargas Llosa ofrecería tal conferencia, saqué de la biblioteca pública de la ciudad de Aspen Hill, Maryland, La ciudad y los perros, una de sus obras más famosas; no mi preferida, La guerra del fin del mundo me impactó cuando la leí a los 14 años. Me imaginé muchas veces caminando con Antonio consejero por Brasil.

Evoco lo que esa tarde en Washington habló el Nobel de Literatura 2010 en relación a dos cosas, por su fallecimiento hace unos días y la advertencia que lanzó hace casi 19 años: “Espero que en Estados Unidos nunca gobierne un populista con aires dictatoriales, el mundo padecería lo que por décadas sufrimos en América Latina”, comentó el escritor.

La frase pasó olímpicamente desapercibida por todos los que asistimos al evento. Al abrirse la oportunidad de hacer preguntas al escritor me dieron la palabra inmediatamente; levanté a tiempo la mano.

“-Usted habla de que el populismo es como una herramienta de sometimiento y sacrificio democrático. En 1990 tomando como bandera su popularidad como escritor fue derrotado como candidato presidencial en Perú. ¿Cree usted que perdió las elecciones porque la sociedad peruana lo percibió como una amenaza?”, cuestioné a Vargas Llosa en español, desobedeciendo la regla de que las preguntas fueran en inglés.

“-¿De qué país eres?”, me interrogó.

“-México”, reviré.

“-¡Ah!, tienen poco tiempo de haber derrotado a la dictadura priista. Tienes razón, aquí en Estados Unidos la democracia no permitirá que el populismo se adueñe del poder”, me dijo molesto Vargas Llosa evadiendo el punto de la interpelación. Se salió por la tangente.

Nunca más tuve la oportunidad de ver en persona al Nobel peruano. Me hubiese gustado saber qué pensaba sobre el populista, Donald Trump.

Al concluir el evento en el Cato Institute me disponía a retirarme cuando el autor de tantas obras me conminó a que me le acercara.

En ese instante recordé que había sacado de la biblioteca pública La ciudad y los perros para releer esa novela.

“-Eres duro con tus preguntas, no conoces a la sociedad peruana. En México tuvieron a (Luis) Echeverría, no soy como él”, me amonestó.

Reaccioné sacando el libro del morral para que lo autografiara.

“-No es mío, es de una biblioteca pública”, le comenté

“-¡Lo que faltaba!, lo tendrás que reponer porque no creo que serás tan ingenuo para devolverlo”, apuntó sonriendo tras estampar su firma.

No, no regresé el ejemplar a la biblioteca, la persona que me atendió cuando acudí a la biblioteca a mentir que había perdido la novela me facilitó la solución al incidente.

“-No se preocupe, compre un libro del mismo autor y listo”, fue la solución que me dio el bibliotecario

Eso hice, La ciudad y los perros firmado por Vargas Llosa es uno de los tesoros en mi sardesco librero.

POR J. JESÚS ESQUIVEL

COLABORADOR

@JJESUSESQUIVEL

PAL