Entre Semana Santa, aranceles y otras excentricidades cotidianas

La noción del sacrificio como virtud es una de esas ideas romantizadas y célebremente tóxicas que la humanidad ha tenido el infortunio de inventar. ¡Sacrificio! La palabra favorita del poderoso: Desde los púlpitos, el Despacho Oval y hasta los grandes corporativos. Un mantra vacío que sirve para justificar la explotación, la sumisión y, en última instancia, mermar a quien sea. El Estado, la religión, el capital, la patria… todos exigen lo mismo: ¡Sacrifíquense! Pero ¿quién gana realmente? Los generales no mueren en las trincheras, los obispos no renuncian a sus palacios, los CEOs no trabajan por una canasta básica. El sacrificio es un impuesto que siempre pagan los de abajo, nunca es al revés.

El sacrificio no es virtud, es domesticación. Desde niños la doctrina: “Hay que sufrir para triunfar”; “el dolor ennoblece”; “la recompensa está en el más allá”. ¡Mentira y gorda! El verdadero propósito es evitar cuestionar el statu quo. Incapaces de estar a la altura de un principio, la gente se dedica al sacrificio como una solución. Todos víctimas de la misma estafa: la idea de que el sufrimiento tiene un sentido.

De los altares a las bombas, el sacrificio es una herencia primitiva, basada en el miedo y la culpa. Desde el chivo expiatorio bíblico hasta el mártir moderno, la lógica es la misma: un espectáculo de dolor glorificado, donde se venera a la persona torturada. Ahí están los flagelantes que se autolesionan por un dios silencioso; o el terrorista suicida, que lleva el sacrificio al extremo, donde la muerte es el único “triunfo”; o en la meritocracia, quienes están dispuestos a crucificar su vida por un álbum de mentiras en Instagram.

En una sociedad obsesionada con el sufrimiento, el hereje es el único que se resiste. El sistema necesita culpables, y por eso los marca: el drogadicto, por escapar de la rutina; el disidente, por pensar distinto; el enfermo mental, por no “adaptarse”; el pobre, por no “esforzarse lo suficiente”, de ahí el reclamo: ¡no le des pescado, enséñalo a pescar!

Si vas a sacrificarte, que sea por una buena causa, por algo que te pertenezca. No por un dios, no por un patrón, no por un político, no por una bandera. Y, sobre todo: no sacrifiques a otros en nombre de tus creencias o manías.

Un sabio dijo una vez: puedes tener lo que quieras si sacrificas todo lo demás. Y les pregunto: ¿Qué es todo lo que quieras? ¿Qué implica todo lo demás? Una respuesta posible es, quizá, sacrificar todo, incluso, hasta el deseo mismo de sacrificio, pues el acto de rebeldía verdadera está, sin duda, en negarse a sacrificarse, y aquí me refiero a desobedecer, a retar al convencionalismo social, a esa desobediencia que cuesta, que exige un esfuerzo, que implica cuestionar jerarquías, pero también costumbres, comodidades, en fin, a resquebrajar la enorme monotonía de lo mismo.

Por Diego Latorre López

