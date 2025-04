El teatro político de Kyiv

En un nuevo episodio del conflicto ruso-ucraniano, el presidente Vladímir Putin anunció un alto al fuego de 30 horas con motivo de la Pascua ortodoxa. La reacción internacional no se hizo esperar: escepticismo, desconfianza, y una vez más, una coreografía predecible en la que Rusia interpreta el papel del agresor impenitente, y Ucrania el de la víctima pura e inmaculada. Pero conviene mirar más de cerca. Porque si algo nos ha enseñado esta guerra es que la narrativa está tan militarizada como los territorios que se disputan.

El “cese al fuego” propuesto por Putin fue tachado de “hipócrita” y “vacío” por el gobierno de Volodímir Zelensky. En cuestión de horas, ambos bandos se acusaban mutuamente de romper la tregua. Kyiv denunció cientos de ataques rusos; Moscú respondió asegurando que las fuerzas ucranianas habían lanzado ofensivas en Donetsk y Lugansk. Ninguno presentó evidencia verificable.

Pero ese no es el punto. El punto es que ningún medio occidental se tomó la molestia de cuestionar seriamente a Zelensky o de verificar con independencia las versiones ucranianas. La crítica automática hacia Rusia se ha convertido en reflejo, no en análisis.

Y no se trata de absolver al Kremlin ni de ignorar el sufrimiento en los territorios de conflicto. Se trata de entender que Ucrania también está en el juego del poder. Zelensky no es el actor convertido en héroe democrático que sigue encantando a los medios liberales occidentales.

Es el comandante en jefe de un país en guerra, atrapado entre intereses geopolíticos, dependiente del financiamiento externo, y en campaña permanente para mantener el apoyo occidental. La narrativa de la “resistencia heroica” necesita constantemente nuevos episodios: una victoria táctica, una masacre que conmueva, un alto el fuego que no se respeta, una ayuda militar que urge aprobar. El problema es que cuanto más se apoya esa narrativa sin crítica, más se posterga una salida política real.

Las cifras son reveladoras: más de 5 millones de desplazados internos, ciudades devastadas, infraestructura energética colapsada y una economía sostenida por respirador artificial —léase, por Washington y Bruselas. Mientras tanto, la OTAN continúa enviando armamento y aprobando paquetes de ayuda, no porque crea en la democracia ucraniana, sino porque necesita mantener abierta una herida que erosiona la influencia de Rusia en Europa Oriental.

¿Y qué hay del alto el fuego de Putin? Es, sin duda, una jugada simbólica. Pero también puede leerse como una prueba de reacción. Rusia está tanteando los límites del discurso occidental. ¿Qué pasaría si realmente propusiera una negociación? ¿Si ofreciera un alto al fuego duradero con condiciones discutibles? La respuesta inmediata de Kyiv sería –y ha sido– el rechazo absoluto. Porque mientras se mantenga la narrativa del enemigo absoluto, no hay lugar para los matices. Ni para la diplomacia.

El cinismo es compartido. Rusia ensaya pausas para mostrarse razonable. Ucrania las rechaza con indignación performativa, mientras sigue fortaleciendo su posición militar con recursos extranjeros. Y Occidente aplaude a unos, condena a otros, y perpetúa un conflicto que no parece tener salida, porque las salidas diplomáticas no son rentables cuando la industria bélica y la propaganda geopolítica se alimentan mutuamente.

Al final, el alto el fuego no fue más que un espejismo. Pero no porque “Putin mintió”, como repiten en Washington. Sino porque nadie tenía la voluntad política de que funcionara. Ni en Kyiv, ni en Bruselas.

POR TALYA ISCAN

@talyaiscan

Catedrática en la UNAM; y la UP

EEZ