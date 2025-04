El relevo institucional y el desafío de mantener la imparcialidad en la transparencia

El domingo 20 de abril terminaron oficialmente las funciones del “Comité de Transferencia” que integramos los cuatro ex comisionados y 11 personas más del extinto INAI, así como personal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG). En esta etapa se puso en orden para la entrega de los bienes muebles, así como los archivos y sistemas informáticos que estaban en resguardo del INAI.

Del 4 al 11 de abril se realizó la verificación de la existencia y el estado de los bienes informáticos asignados al personal que laboraba en el INAI. El 10 de abril de 2025 se dio cumplimiento al artículo octavo transitorio del Decreto que expide las nuevas leyes en materia de transparencia y protección de datos personales. Fueron entregados los registros, padrones y sistemas internos y externos del INAI, incluyendo los utilizados por la PNT.

En este proceso se tuvieron dos reuniones con la secretaria Raquel Buenrostro quien, por cierto, en la última reunión la semana pasada, expresó su beneplácito por la rapidez y la eficiencia que hemos mostrado para cumplir con los ordenamientos normativos y proceder a una entrega clara y ordenada del Instituto.

Les comento que ha sido una etapa pesada y difícil entre el duelo de la desaparición del INAI se ha combinado también la responsabilidad y, hasta el último momento, ser institucionales para pasar estas funciones al denominado órgano “Transparencia para el Pueblo” que, se dice que en esta propia semana, la Presidenta de la República designará a él o la titular de dicho organismo.

Gracias a este trabajo se pudo materializar uno de los procesos más importantes: el 11 de abril, la totalidad de las y los extrabajadores recibieron la indemnización que se aprobó por parte del Pleno del INAI para los trabajadores del servicio profesional de carrera, y que la secretaria Raquel Buenrostro, ya en su responsabilidad, autorizó como le correspondía a ella para los trabajadores de confianza. Teniendo como testigo al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y tras 20 horas de trámites, se concluyó este proceso que dio tranquilidad a quienes prestaron sus servicios al Instituto hasta el último de sus días.

¿Qué sigue? A partir del 21 de abril comenzamos una nueva etapa, la última de la transición. Los cuatro ex comisionados prepararemos y realizaremos la entrega institucional programada para el 13 de mayo. Cerramos esta etapa con responsabilidad, compromiso y ética.

Confío en que el nuevo organismo será capaz de atender y resolver las negativas de acceso a la información con la misma contundencia e imparcialidad que distinguieron al INAI. Dejar de hacerlo no sería solo una omisión técnica: sería cerrar la puerta a quienes, detrás de cada recurso o denuncia, buscan ejercer un derecho. No se trata de favorecer intereses, sino de reconocer que hay periodistas y ciudadanos que necesitan esa información para cumplir con un propósito legítimo. Y que la transparencia no puede depender del nombre del solicitante, sino de la causa que la respalda.

POR JULIETA DEL RÍO

EX COMISIONADA DEL INAI

@JULIETDELRIO

EEZ