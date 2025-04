¿Y el deporte social, apá?

Han pasado seis meses desde que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, para atender el deporte social y comunitario como uno de sus 100 compromisos, le quitaría esta responsabilidad a la Conade, y se la entregaría a una dirección que operaría desde la SEP y estaría encabezada por Miguel Torruco, a quien le encargó que organizara la Clase Nacional de Boxeo de hace 15 días. Fue una noticia halagüeña, pues la máxima dependencia del deporte nacional sólo se interesa en el alto rendimiento y es casi nulo lo que hace por atender a la población en materia de activación física.

Ya se fue medio año y la llamada oficina de Promoción del Deporte y Bienestar (Prodeb) no existe ni en estructura ni en presupuesto, porque la Ley General de Cultura Física y Deporte no ha sido modificada para quitarle esas funciones a la Conade y entregárselas a lo que se suponía iba a ser un organismo descentralizado con recursos propios con la intención de masificar el deporte para tener una población menos sedentaria y más sana haciendo alguna actividad física.

Pese a que la Consejería Jurídica del Ejecutivo llevó a cabo la propuesta de cambios a la Ley para quitarle el deporte social a la Conade, su director, Rommel Pacheco, se movió para persuadir a la mandataria de que esa decisión no es acertada y todo se frenó. Se le preguntó a Sheinbaum sobre esto, y ella insistió en que Torruco se hará cargo de ese rubro. No es así.

Para organizar la Clase Nacional de Boxeo, Miguel negoció con los gobiernos de los estados y en la CDMX, incluso con las alcaldías, para que realizara la convocatoria masiva. Dado que Prodeb no tiene ni estructura ni presupuesto, no se utilizó dinero de las arcas federales para movilizar a los participantes. Sólo sale de ahí el salario que devenga Torruco, cuyo monto se desconoce. Dado que no aparece en las plataformas Declaranet y Nómina transparente, sus ingresos son por honorarios.

Por otro lado, ¿qué acciones en beneficio del deporte social o comunitario ha realizado la Conade desde que Pacheco asumió? Ninguna que haya anunciado. Para él lo importante son los eventos de alto rendimiento. Los más destacados: el Tour de Voleibol (montar la cancha dejó daños en Playa del Carmen que la Profepa está por sancionar) y la Copa de Clavados, en los que se gastaron 20 mdp en cada uno.

La población necesita moverse más que estar sentada en una grada viendo cómo compiten quienes ya hacen deporte. Urge que Pacheco lo entienda.

POR BEATRIZ PEREYRA

COLABORADORA

@BEATRIZAPEREYRA

MAAZ