¿Qué gana México cuando cede ante Trump?

La receta de Trump para gobernar no es demasiado compleja. De hecho, tiene parecidos sorprendentes con la propuesta de López Obrador de 90% lealtad, 10% eficiencia. Para Trump, la lealtad es ciega y no admite cuestionamientos. No se preocupa mucho por la eficiencia o conocimientos de sus subordinados. Es por ello que han cometido tantos errores en los pocos meses que llevan al frente del gobierno.

México enfrenta las agresiones y halagos de Trump con mucha frecuencia. Es necesario desentrañar hacia dónde va el Presidente de Estados Unidos, para evaluar la utilidad, o la futilidad, de entregar todo lo que pide, o debemos poner una barrera de resistencia ante las presiones, cada vez mayores, de Washington hacia nuestro país.

Evaluemos cómo funciona su gobierno para conocer su eficacia cuando presiona a actores internos o externos a su país. Por poner un ejemplo, funcionarios de su gobierno mandaron una carta a la Universidad de Harvard con exigencias relacionadas al deseo del gobierno de controlar y dirigir la selección de personal docente para aprobar su “lealtad” a los valores estadounidenses, para definir criterios para expulsar a docentes que no coinciden con esos valores “judeo-cristianos”, incluyendo a alumnos extranjeros considerados “perniciosos”.

La reacción de la dirección de la Universidad de Harvard fue de rechazo absoluto a las demandas del gobierno de Trump. En respuesta a la negativa de la universidad, la Casa Blanca anunció la cancelación de miles de millones de dólares en apoyos federales a proyectos y programas de investigación que realiza Harvard en conjunto con múltiples dependencias del gobierno federal y con universidades en todo el mundo.

Las cosas estaban en eso cuando funcionarios del gobierno de Trump reconocieron que enviaron la carta por error. Afirmaron que estaban en un proceso de negociación con Harvard, y “no saben” quién envió la carta. En respuesta a la información publicada en el New York Times sobre el reconocimiento del envío equivocado, los funcionarios de Harvard ya dudan de la veracidad del desmentido. Afirmaron que la práctica del gobierno de Trump es atacar, agredir, intimidar, y después hablar bonito para tratar de llegar a algún acuerdo.

En este caso, dicen, la Casa Blanca quería amenazar con retirar 2 mmdd en apoyos a la universidad para dejar en claro hasta dónde llegaría el gobierno para doblegar al espacio intelectual estadounidense.

El ejemplo más depurado del método de Trump, es la conducta de Trump mismo. En todo lo que propone, empieza amenazando. Cuando ofreció negociar la “paz” en Ucrania, su método fue excluir inicialmente a Kiev de las negociaciones, suponiendo que el eje Trump-Putin resolvería todo, despreció públicamente a Zelensky, diciendo que era un “dictador”.

Quitó los apoyos militares y de inteligencia a los ucranianos, para presionarlos a que aceptaran las condiciones de Moscú. Fracasaron las amenazas a Ucrania, y la paz en esa región se ve lejana. Las amenazas y chantajes, seguidos de halagos a Zelensky, no lograron nada. Menos con Putin.

En el caso de Gaza, Trump exigió a Hamas que accediera a un acuerdo con Israel o vería “un infierno” abrirse en su país. Incluso después de haber ofrecido convertir a Gaza en el resort “más bello” del mundo, transportando a todos los millones de gazatíes a una “tierra prometida” en un lugar nunca precisado. Lo único que sabemos es que la masacre de civiles sigue sin merma y, obviamente, sin solución.

En un acto que sorprendió a todo el mundo, los israelíes incluídos, Trump ofreció abrir negociaciones con Irán sobre las condiciones para regular el desarrollo de una capacidad nuclear. Parecía abrirse una nueva era, pero Trump remató: si no aceptan llegar a un acuerdo.

Estados Unidos va a bombardear su país sin misericordia. Para ese efecto, empleó imágenes apocalípticas propias de un lector asiduo de la Biblia. Es decir, el llamado al diálogo se acompañó de la alerta de que si no se atendía la negociación, la consecuencia sería que un bombardeo inmisericorde caería sobre sus cabezas, sus ciudades y ciudadanos.

Por supuesto que el acto, no militar pero altamente disruptivo, ha sido la declaratoria de la guerra comercial, aplicando aranceles a todo el mundo, especialmente a China. Los venía anunciando, incluso desde la campaña electoral. Todos los analistas pensaron que aplicaría aranceles selectivamente, no generalmente.

Y al aplicarlos generalmente, generó disturbios en la economía global. A partir de Trump se habla de recesión, inflación, cesantía y dislocación de las rutas de valor de gran parte de la economía mundial. En pocas palabras, se habla de guerra comercial, que tiene todo el potencial de convertirse en una guerra mundial, con confrontaciones en distintas partes del globo.

Hoy es Ucrania, Gaza y partes de África. Mañana puede ser Canadá. Groenlandia, el Ártico, pozos petroleros en Arabia Saudita y el Golfo de Omán, Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá. Trump ha aplicado la misma táctica con México. El ejemplo más reciente es el agua.

Amenazó con aplicar acciones contra México si no le entregaba agua a Texas. México, obediente, entregó el agua, absolutamente sin chistar. Pero van varias: lo más notorio es como el gobierno federal ha apurado a sus fuerzas de seguridad para combatir al crimen organizado. De repente aparecen arsenales y drogas por doquier. El gobierno los recoge con espátula y los alza a los cielos en señal de contrición.

Las caravanas de migrantes han desaparecido. O, dicho de otra manera, han sido deliberadamente dispersadas por las fuerzas federales para disminuir su impacto psicológico sobre la Casa Blanca, y México ha aceptado a los repatriados sin emitir sonido alguno.

Al mismo tiempo, la Presidenta y Trump sostienen conversaciones telefónicas cada vez más entusiastas y fructíferas, según la evaluación de ambos mandatarios. Esas conversaciones, vale el esfuerzo recordarlo, se realizan en medio de aranceles que aplica Estados Unidos contra la industria automotriz, contra el acero y el aluminio y contra el jitomate. Todos esos aranceles son ilegales, según reza el cuerpo del acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos. Mientras la Presidenta acuerda con Trump cosas “fructíferas”, él nos aplica aranceles ilegales. La nota alta de todo esto es que México no ha respondido aplicando aranceles a Estados Unidos, en concordancia con nuestra política de prudencia.

Trump habla muy bien, siempre, de Claudia Sheinbaum, incluso mientras la amenaza a ella y a México. Es su método de gobierno. Y las preguntas se acumulan. ¿Qué gana México con su prudencia? ¿Qué recibe a cambio de tanta complacencia? ¿Qué estamos cediendo para ganar el aplauso de Trump? Obviamente requerimos más información y claridad de parte de nuestro gobierno.

POR RICARDO PASCOE

