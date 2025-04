De la “encuerada” de Avándaro a la “bélica” de Texcoco

El Festival de Avándaro, Estado de México, en 1971, marcó un hito en la historia del rock mexicano. Entre otras bandas, participaron: Dug Dug's, Epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace and Love, El Ritual, Bandido, Los Yaki con Mayita Campos, Tinta Blanca y Three Souls in My Mind. Como el festival fue organizado por juniors de la época, como Justino Compeán y Luis de Llano Macedo, Avándaro tuvo una amplia difusión en radio e incluso televisión.

La convocatoria se desbordó: el festival se convirtió en un éxodo juvenil de cientos de miles. Radio Universidad transmitía la participación de Peace and Love. Cuando interpretaba “Queremos el poder”, literalmente, el manto de la censura cayó sobre el rock durante las siguientes dos décadas. Una de las imágenes icónicas de ese festival fue la llamada “encuerada” de Avándaro; para algunos, signo de la libertad y, para otros, de libertinaje.

El gobierno prohibió el rock en la radio y, por supuesto, en la televisión; las disqueras dejaron de producir rock, se prohibieron los conciertos y se negaron los espacios públicos al género. El rock se estigmatizó como música de malvivientes y drogadictos.

A pesar de esta censura, el rock sobrevivió en sótanos o patios de escuelas; a través de grabaciones caseras que se vendían o intercambiaban en El Chopo; así como por la influencia de bandas extranjeras. A principios de los años 90, la transición a la democracia y el fin de la Guerra Fría propiciaron el regreso del rock a las grandes plazas, foros y medios de comunicación mexicanos.

Hoy, una ola de prohibiciones hacia los corridos bélicos recorre el país. Claudia Sheinbaum ha dicho que no hay censura. Pero, al menos desde la presentación de Los Alegres del Barranco en Zapopan, los estados de Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán y Aguascalientes han prohibido este tipo de corridos, sumándose a por lo menos otros diez estados y muchos municipios que han hecho lo mismo.

En estos tiempos de plataformas digitales y redes sociales, la censura es imposible. Las autoridades deben entender que la narcocultura es la expresión de una sociedad herida, rota por la violencia y la desigualdad. Los narcocorridos no crean una realidad, la cuentan a través de sus personajes y valores. Ahí esta ahora la “Bélica de Texcoco”. Nos guste o no, los narcocorridos son la música que han hecho suya varias generaciones de jóvenes.

Estamos a favor de la cultura de la paz y de la libertad, permitir esta censura es abrir la puerta a cualquier otra. Por eso, las autoridades, más que restringir o censurar a intérpretes de un género musical, deben atacar los orígenes de la violencia: el crimen organizado, la corrupción, la desintegración familiar, la falta de oportunidades; así como impulsar el deporte, la cultura y las artes. Asi se combate la narcocultura.

Eso pienso yo, ¿usted qué opina?

La política es de bronce.

POR ONEL ORTIZ FRAGOSO

ANALISTA POLÍTICO

@ONELORTIZ

