Las Islas Marías, que no le digan, que no le cuenten

Mismo tratándose de turismo —atractivo número uno en México—, si la 4t se entromete, lo puede fastidiar. Ejemplos sobran; unos, por sus exhorbitantes costos y fuerte impacto negativo, los conocemos de memoria. El Tren Maya incrustado en una de las zonas más hermosas del país. Para construirlo, talaron sus árboles; más de 10 millones. La aerolínea Mexicana, empresa que financieramente hablando no despega. Un aeropuerto que no ha servido de mucho. Y ahora sabemos que el destino turístico decidido por López Obrador no es atractivo. La gente no acude.

Las Islas Marías se encuentran a 112 kilómetros (cinco horas) de las costas de Nayarit. Partiendo desde San Blas, playa de la entidad, solo se puede llegar vía marítima, pues en las islas no hay aeropuerto.

La idea de inaugurar para diciembre de 2022 a las Islas Marías como centro vacacional se leía interesante. Sin embargo a la administración lopezobradorista se le olvidó considerar los costos y la infraestructura que serían necesarios para que dicho destino fuese atractivo para el turismo. Evidentemente, antes de iniciar inversiones, anunciar y promover el sitio, habría que haber tenido una idea clara de lo que lo haría despuntar.

Falta de estudios de negocio y de planeación estratégica son las primeras razones por las que los proyectos de la 4t no resultan exitosos. No hay sustento suficiente que respalde ocurrencias y caprichos. Las “salidas” a los dichos de la Cuarta Transformación han resultado catastróficos.

Así, con respecto a las Islas Marías, se hablaba de recibir al menos 21 mil turistas al año. La realidad arroja cifras de menos de 4 mil; esto es, algo así como el 20% de lo estimado. Razones que lo explican hay muchas, entre ellas el que no existen vías aéreas para llegar a las islas o, bien, el que quién querría alojarse en un lugar que fue una prisión… Frenos al éxito del proyecto que se habrían detectado de haberse realizado estudios de mercado…

En el mundo hay atractivos turísticos que no tienen vías aéreas para acceder a ellos y que son un éxito; también hay antiguas prisiones que son importantes destinos. Pero las Islas Marías no tienen la infraestructura necesaria que compense los factores que desincentivan la visita. Es necesario un algo que conlleve a que un determinado lugar sea turísticamente especial. En este caso no sabemos si debía ser un destino con carácter histórico (por la prisión), ecológico (por sus especies endémicas) o, bien, privilegiarse el atractivo dadas sus playas vírgenes.

Por su ubicación podría ser una magnífica opción para turismo de aventura, mas eso supone inversiones en infraestructura especializada y de punta.

Eso ni la 4t ni específicamente las Fuerzas Armadas lo contemplaron. Tal vez López Obrador quiso emular a su alter ego, Luis Echeverría, quien siendo muy de izquierdas se lanzó a convertir a Cancún en un paraíso para los visitantes. Claro, la diferencia es que dicho ex mandatario sí contó con estudios previos y, una vez que se detectó lo que se debía promover, tuvo el apoyo de todo el sector turístico. Se concretaron inversiones, desarrollos, hoteles, servicios, infraestructura diversa, aeropuerto y la publicidad necesaria para que los paseantes llegaran.

Específicamente en el caso de la isla que antes fue prisión se gastaron 1,680 millones de pesos. Cantidad dedicada tan solo para su rehabilitación. ¿Ese dinero habría estado mejor destinado a poner a Acapulco de pie? El proyecto millonario de las Islas Marías pudo ser algo importante, pero resultó en otro proyecto fallido.

Tres en Raya

Hasta aquí en el texto no había hablado de un importante ‘negrito en el arroz’. Quien encabezó el proyecto de las Islas Marías es el Grupo Constructor Banderaz, empresa fantasma inmiscuida en diversas tramas de corrupción que van desde México hasta Perú.

Como siempre, lo grave es que todo ello lo pagamos los contribuyentes, a la vez que no se utilizan nuestros impuestos para cubrir tantas necesidades otras que urgen atender en nuestro país.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

