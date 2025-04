La apología de la violencia y su relación con la música popular en México

Hace apenas unos días, un video que circulaba en redes sociales mostraba los desmanes que habían realizado asistentes a la presentación del artista Luis R. Conriquez celebrada en el palenque de la Feria Internacional del Caballo 2025 en el municipio de Texcoco en el Edomex. Al evento se dieron cita miles de asistentes que esa noche se quedaron con ganas de escuchar corridos tumbados (una derivación de narcocorridos que está en boga actualmente en todas las plataformas digitales y ocupa los primeros lugares de preferencias musicales en dichos sitios).

Unos días antes, el 29 de marzo del presente año, durante su presentación en el auditorio Telmex, ubicado en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, la agrupación denominada, los “Alegres del Barranco” presentó, como fondo en una de sus canciones, una imagen alusiva al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

Días después, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer, por medio del subsecretario de Estado, Christopher Landau, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), la noche del martes 1 de abril, el siguiente mensaje en inglés y español:

“Creo firmemente en la libertad de expresión, pero eso no significa que la expresión deba quedar libre de consecuencias. El grupo mexicano, “Los Alegres del Barranco”, difundió imágenes que glorificaban al narco, ”El Mencho”, —líder del sangriento cártel CJNG— en un concierto reciente en México. Me complace anunciar que el Departamento de Estado ha revocado las visas de trabajo y turismo de los integrantes del grupo (los Alegres del Barranco). En la Administración Trump, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad sobre el acceso de extranjeros a nuestro país. No vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas”.

Estos hechos podrían pensarse que son aislados, pero no lo son. Al contrario, parecieran ser la antesala de un cambio nunca visto en la logística de los eventos masivos populares orientados hacia la música regional mexicana. De esto da cuenta lo que recientemente, en el municipio de Ezequiel Montes, ubicado en el estado de Querétaro, dio a conocer en redes sociales, donde se expresaba que el concierto que el intérprete Alfredo Ríos, mejor conocido como “El Komander”, ofrecería el próximo 27 de abril como parte de las actividades de la Feria del vino, la carne y el Ixtle, ha sido cancelado.

El comunicado en redes sociales refiere lo siguiente:

“En atención a las disposiciones estatales y con el firme propósito de no fomentar espectáculos que promuevan la violencia, se ha tomado la decisión de cancelar la presentación del cantante Alfredo Ríos Meza, conocido como El Komander. No podemos ni debemos normalizar discursos o expresiones que atenten contra la paz, la seguridad y los valores que representan a nuestras familias y comunidad… reconocemos el poder que tiene la música como herramienta de transformación social, por lo cual creemos firmemente que debe estar al servicio del respeto, la unión y la paz. Esta no es solamente una medida administrativa; sino una decisión basada en los principios que rigen esta administración: una cultura de respeto, armonía y bienestar colectivo…”

En consecuencia, la presidenta Claudia Sheinbaum, durante una gira por el estado de Aguascalientes, declaró el domingo 13 de abril que “(Los narcocorridos) no están prohibidos. Eso es importante porque no los prohibimos, lo que queremos es promover que la música tenga otros contenidos (...) En nuestro caso no prohibimos. Es un proceso educativo formativo en donde todos tenemos que contribuir a que no haya apología de la violencia. Yo estoy en contra de prohibir y de censurar. Más bien es promover otros contenidos”.

Estas declaraciones quizás pudieran entenderse que van en contrasentido de lo que el gobierno del Edomex expuso después de los hechos ocurridos en la presentación de Luis R. Conriquez:

"El Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez extiende la invitación a las autoridades municipales a tomar las previsiones necesarias para evitar que el talento artístico utilice cualquier referencia de personajes o actos ilícitos en imágenes, voz, audio o videos"

Sin embargo, no lo son, ya que, lo que no se ha entendido, es que la apología al delito, además de encontrarse claramente tipificada y delimitada en el Código Penal Federal en los artículos 208 y 209, de este ordenamiento normativo, lo que en realidad se está intentando construir, a través de la aplicación de la ley, es la reconstrucción del tejido social que en muchas zonas del país está pulverizado.

Estas medidas podrían entenderse como una medida disociada del núcleo que representa la estrategia de seguridad a nivel nacional liderada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero en realidad no lo es. Al contrario, es una medida que busca reducir la impunidad y los estereotipos que circundan el mundo de la delincuencia organizada, así como los patrones conductuales que componen el proceso de modelaje de las mentes de las personas que escuchan este tipo de música. Por ello, es una acción correctiva que abona al imaginario colectivo.

Y es que, si no se entiende que cualquier expresión musical es cultura y la cultura como un intangible, es un componente formativo de la educación masiva de la sociedad, entonces definitivamente no se comprenderá en dónde está el problema en el país y por qué se han llegado a tener los niveles de violencia que se tienen en la actualidad en varias zonas del territorio nacional.

La música, al igual que otras artes, debe ayudar a generar buenos valores y principios formativos de carácter positivo en las personas, abonar a la consolidación en la construcción del tejido social desde una perspectiva crítica y analítica, pero también, propositiva. De lo contrario, elegir ser solamente descriptivos, implicaría estar evadiendo otro propósito sustancial del arte que es ser un agente de cambio social e inclusive de contracultura, a lo que ya se experimenta.

El manejo que decida dársele de ahora en adelante a la presentación de los artistas que toquen narcocorridos o corridos tumbados que hagan apología a la delincuencia organizada, será un elemento diferenciador de lo que se tipifique como un delito o un conjunto de acciones nocivas para la sociedad en su conjunto, en especial para las nuevas generaciones que son altamente influenciables, a partir de los estereotipos que esta clase de música glorifican.

Lo mismo debería aplicarse hacia las series de televisión y las películas mostradas en las salas de cine de México, porque el arte y la cultura deben ser libres de expresar su sentir y la concepción de entendimiento que tengan del mundo que los rodea, pero también, deberían ser agentes de transformación, a partir de la crítica constructiva que compone su esencia.

POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES

PRESIDENTE DEL INAP

@DRLMMA56

MAAZ