Del Subterráneo Social a una República Sana: PRONAM

Víctor A. Payá y Pedro Alberto Bracamonte en su libro Hombres y mujeres de blanco presentan la siguiente experiencia “los pacientes del Servicio de Medicina Interna son crónicos degenerativos muy complicados: diabéticos con desequilibrio en ácido base, que llegan en etapas terminales. Tenemos una población socialmente hablando de un estrato muy bajo, subterránea. Son personas sin trabajo, abandonadas, que viven en la calle y no tienen una cultura para cuidarse. Aquí las personas cuando llegan te dicen: es que pisé un clavo y pensé que sólo tenía una infección, hasta que vi que mi pie se puso negro. Y es que, si no salgo a vender, no como doctor. Pero cuando llegan al hospital, el pie se tiene que amputar”1.

¿Cómo ocurrió lo anterior? En el modelo neoliberal, la salud fue un negocio que provocó la estructuración de un subterráneo social. Para el Segundo Piso de la 4T, la salud es y seguirá siendo una ocupación. ¿Cómo modificar estas situaciones sociales? La Presidenta Claudia Sheinbaum consciente de las vulnerabilidades aún existentes, publicó el 15 de abril el Proyecto de Nación basado en Cien Compromisos de gobierno para el periodo 2025-2030, mismos que se agrupan en Catorce Repúblicas y fundamentan el Plan Nacional de Desarrollo (PND). El numeral V. República Sana, contiene las políticas públicas a materializarse en salud. Un ejemplo reciente, fue la modernización de los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM).

En la Conferencia de Prensa de la Presidenta del 15 de abril se expuso que “la Secretaría de Salud, a través del Consejo de Salubridad General, convocó a diversos especialistas para elaborar los Protocolos Nacionales de Atención Médica para el Primer Nivel de Atención. Estos Protocolos fueron revisados por representantes de instituciones públicas de salud, con el propósito de garantizar que sean claros, basados en la mejor evidencia médica disponible y fáciles de seguir. El resultado de este esfuerzo consta de seis Protocolos Nacionales de Atención Médica, de los cuales cuatro están enfocados en la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles que causan la mayor carga de enfermedad en México: Hipertensión arterial sistémica, Diabetes tipo 2 y Síndrome metabólico, Enfermedad renal crónica, y Sobrepeso y obesidad; mientras que dos protocolos se enfocan en la prevención: Vacunación a lo largo de la vida, y los Primeros mil días de vida. Estos protocolos permitirán que las y los trabajadores de la salud de Primer Nivel de Atención en México, tanto del sector público, como privado, cuenten con criterios homologados para el diagnóstico y atención de estas enfermedades”2.

Finalmente, como dicen los administradores públicos Margarita Valencia Gómez e Isaac Ortiz Medina “la salud de un gobierno comienza por la estabilidad biosocial de su población, y termina cuando esta última ejerce sus libertades, derechos y obligaciones sin que las cargas de inestabilidad social sean por enfermedades”3. ¿Cuál es el camino para una República Sana? Los compromisos 41 al 47 del PND: 41. Consolidación del IMSS-Bienestar. 42. Se crearán las Farmacias para el Bienestar. 43. Programa de cuidados desde los primeros 1,000 días de vida. 44. Exámenes de laboratorio en los centros de salud. 45. Modernización de hospitales y centros de salud. 46. Programa en escuelas, centros de trabajo y espacios públicos para reducir la obesidad, hipertensión y diabetes. 47. Inauguración de 27 unidades médicas del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE.

POR DIANA LÓPEZ ZURITA

COLABORADORA

PAL