Chihuahua capital marca el tono a todo México

En las últimas semanas se ha reanimado una polémica y -también- necesaria discusión en todo el país: ¿hasta dónde debe llegar el alcance de un gobierno frente a la música que hace apología del delito? ¿Se deben prohibir este tipo de manifestaciones culturales? ¿Y la libertad de expresión? ¿Hay que regularlas de alguna manera o es preferible atender “las causas” -lo que sea que eso signifique?

En Chihuahua Capital lo tenemos claro: cuando lo que está en juego es la seguridad y el futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes, y de nuestra sociedad, no cabe la neutralidad.

Sin lugar a dudas, en muchas regiones de México la cultura del narco ha dejado de ser una expresión marginal para convertirse en un fenómeno de consumo cotidiano. En fiestas infantiles, en redes sociales, en altavoces que suenan en las calles, los narcocorridos narran con naturalidad asesinatos, secuestros, uso de armas largas, consumo de drogas y sometimiento de mujeres. Se celebra al criminal, se glorifica la violencia y se legitima el terror como forma de poder.

Según datos del INEGI, 69% de los hogares en México tienen acceso a internet, y en los grupos de edad más jóvenes ese porcentaje es mucho mayor (ENDUTIH, 2023). Esto significa que una parte significativa de la infancia y adolescencia está expuesta, desde edades muy tempranas, a contenidos musicales y audiovisuales que moldean su visión del mundo. Como advierten especialistas en derechos de la infancia, esta música construye referentes culturales y aspiracionales para generaciones que están formando su identidad. Lo que se escucha, se normaliza. Lo que se repite, se imita.

Lo anterior no es mera especulación. Al respecto, Johan Galtung -una de las figuras más reconocidas e influyentes en los estudios sobre paz y conflictos- hablaba de la “violencia cultural” como aquellos aspectos de la cultura (entendida como el ámbito simbólico de nuestra existencia y que se materializa mediante la religión, ideología, ciencias empíricas, ciencias formales, lengua y arte) que pueden utilizarse para justificar o legitimar violencia directa (Violencia cultural, Centro de Investigación por la Paz, 2003).

Ahora bien, algunos defienden esa clase de contenidos desde la libertad de expresión. Y es cierto: la libertad es un valor fundamental en una democracia. Pero toda libertad va de la mano con una responsabilidad. La libertad de expresión no es un cheque en blanco para incitar a la violencia o para trivializar el crimen. No se trata de censura. Se trata de límites razonables que protejan el bien común.

Por eso, en el Gobierno Municipal de Chihuahua hemos tomado decisiones contundentes: no permitimos la reproducción de música que haga apología del delito o denigre la dignidad de las mujeres en espacios públicos y eventos masivos organizados por el municipio. Y lo hacemos por convicción; porque gobernar no es quedarse de brazos cruzados ante lo que daña a las personas.

Sabemos que esta medida no resuelve por sí sola el problema. Pero también sabemos que no hacer nada es ceder terreno. Nuestro deber es proteger lo que más valoramos: la vida, la paz y la dignidad humana. Las ciudades no solo se construyen con infraestructura y servicios. Se construyen también con decisiones simbólicas que orientan el rumbo.

Esta postura forma parte de una política pública más amplia que hemos sostenido desde el principio: colocar a las familias en el centro. En Chihuahua Capital no nos da miedo decir que las decisiones de gobierno deben tomar en cuenta a las madres, a los padres, a las y los niños, a los abuelos, porque allí es donde se construye o se fractura el tejido social. Así como invertimos en prevención de adicciones, espacios deportivos, escuelas de música y rehabilitación de parques, también necesitamos establecer límites. Porque la libertad no es hacer lo que se quiera sin consecuencias. La verdadera libertad requiere responsabilidad y orden. Esas líneas son necesarias para preservar la convivencia pacífica.

Algunos nos han criticado. Otros han tratado de reducir el debate a una confrontación ideológica. Pero este no es un tema de derechas o de izquierdas. Es un tema de principios. ¿Qué estamos dispuestos a tolerar como sociedad? ¿Qué narrativas estamos dejando que moldeen la imaginación de nuestros hijos?

Hay quienes dicen que prohibir este tipo de música en espacios públicos es hipócrita mientras sigan existiendo condiciones de pobreza, de desigualdad o de impunidad. Pero los problemas sociales no se resuelven con resignación. Se enfrentan desde todos los frentes. No es cierto que tengamos que elegir entre combatir la pobreza o combatir la cultura del narco: hay que hacer ambas cosas. Y hacerlo con coherencia.

En la Ciudad de Chihuahua decidimos no mirar hacia otro lado. Y hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso de construir una urbe donde la cultura sea un camino para la paz, no una trinchera para el crimen. Apostamos por una cultura que eleve, que inspire y que sirva como factor de cohesión social. Y para lograrlo, es necesario abrir espacios a las expresiones que promueven valores, creatividad y esperanza, y al mismo tiempo cerrar las puertas a aquellos contenidos que degradan a la persona y distorsionan la realidad.

Por eso, celebro también que cada vez más ciudades y estados comiencen a seguir el camino de Chihuahua Capital. En lugares como Aguascalientes, Baja California, Estado de México y Jalisco se han implementado alguna clase de restricciones a narco-corridos en espectáculos públicos. En otros, se han abierto debates legislativos o administrativos para restringir la música que promueve la violencia o el crimen. La discusión se ha extendido a congresos locales, cabildos y foros ciudadanos. Esta reacción en cadena demuestra que cuando un gobierno toma decisiones valientes, puede motivar a otros a replantear su postura y asumir con responsabilidad su papel.

Estoy convencido de que vale la pena hacer lo correcto, aunque cueste. Porque cada decisión tomada desde la responsabilidad, por pequeña que parezca, contribuye a construir la ciudad que merecemos. Esa ciudad que -con decisiones, trabajo y resultados- le está dando Norte a todo México.

Por: Marco Antonio Bonilla Mendoza

Presidente Municipal de Chihuahua Capital y Vicepresidente de la Asociación Nacional de Ciudades Capitales de México.