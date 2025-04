Semana Santa: ¿Vacaciones?

Irremediablemente, la Semana Santa representa una pausa en las actividades del año. No solo es la llegada de la primavera, sino la primera oportunidad de descansar después del mexicanísimo “Guadalupe – Reyes”. Es época de vacacionar, especialmente para quienes pueden juntar Santa y Pascua, pues hay que tomar fuerzas antes de que llegue el verano. Con todo, mucha gente trabaja y algunas facetas de la política no se detienen, otras sí. Por ejemplo, el Presidente Trump no reparó en lanzar esta semana su amenaza contra México si no proporcionamos a Texas el agua a la que estamos obligados. Fue necesario responder y negociar. Al mismo tiempo, el gobierno emitió en estos días la idea de obligar a los bancos a cobrar menos intereses a los usuarios de créditos, lo que traerá una semana de Pascua muy movida entre banqueros, autoridades de la Secretaría de Hacienda y quienes requieren de préstamos.

Pero las vacaciones son vacaciones. Al menos jueves y viernes santos son estrictamente respetados por todos. Por ello, las campañas de quienes aspiran a un puesto como persona juzgadora en las próximas elecciones, redujeron su activismo, incluso en las redes sociales. Vendrá una intensa recta final después de Pascua, pues a 45 días de la elección judicial, el desconocimiento sobre el proceso sigue predominando, igual que los puestos a elegir y los nombres de los candidatos. También las organizaciones que buscan su registro como nuevos partidos políticos prefirieron no realizar asambleas durante estos días. Tienen razón, pues sería muy complicado reunir a 300 ciudadanos que viven en un mismo distrito electoral, para usar una mañana de sus vacaciones y asistir a una asamblea. Habrá que esperar, aunque los organizadores saben que deberán terminar su proceso en ocho meses y medio aproximadamente.

Para muchos, la Semana Santa es una oportunidad de reorganizar actividades, corregir las agendas de los meses que vienen y esperar el regreso de las actividades con más orden. Esas también son vacaciones, pues no hay nada mejor que la paz mental que trae consigo el orden de una agenda bien ordenada, especialmente para esos maniáticos compulsivos del buen uso del tiempo, como este seguro servidor de usted. Además, siempre queda tiempo para leer o releer a Mario Vargas Llosa, ahora que terminó su muy productiva vida. Recomiendo Conversación en La Catedral, aquel gran libro de 1969 que tanto nos hizo reflexionar a miembros de mi generación.

Aunque no lo parezca en los centros vacacionales, la Semana Santa tiene un alto contenido religioso. En la Ciudad de México se repetirá la tradicional representación de la pasión de Jesucristo y en muchos pueblos se realizarán las visitas de las siete casas y se rezará el Vía Crucis. Finalmente, es parte de nuestra cultura. Yo aprovecharé para escuchar una vez más La Pasión Según San Mateo de Bach. Por lo pronto, la política puede esperar. ¡Felices vacaciones!

POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

PROFESOR INVESTIGADOR, ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

@ARTUROSANCHEZG

