La batalla contra la indiferencia

Desde 2018 me he hecho la misma reflexión una y otra vez: “si esto no indigna al país y nos hace abrir los ojos, nada lo hará”. Lo pensé tras el fraude de Segalmex, el desfalco más grande en la historia de México. Después, cuando se revelaron cientos de miles de muertes prevenibles por el manejo negligente de la pandemia. También lo pensé cuando el expresidente se burló en cadena nacional de las masacres, y recientemente, cuando se exhibió un campo de exterminio. Lo he pensado muchas veces, pero la persistente indiferencia indica que México está perdiendo su capacidad de indignarse ante los abusos de sus gobiernos.

Las arbitrariedades se están normalizando, provocando que los pocos aún preocupados caigan en la desesperanza de que sus críticas y denuncias no sean escuchadas. Pero rendirse sería un error. Vale la pena preguntarse por qué la misma ciudadanía que en sexenios previos protestaba contra la corrupción, la violencia, los gasolinazos y otros abusos, hoy parece asumirlos con resignación o, peor aún, con indiferencia absoluta.

Algunos argumentan que esta apatía surge por saturación: los escándalos son tantos y tan frecuentes que la gente simplemente prefiere desconectarse. Otros señalan que la velocidad con la que suceden estos abusos impide que los medios puedan dar cobertura adecuada, pues un escándalo sustituye rápidamente a otro. También se atribuye esta tolerancia a la eficacia con que el gobierno reparte recursos masivos bajo el disfraz de política social. Sin duda, estas razones forman parte de la explicación.

Pero existe otro factor crucial: muchos activistas y comunicadores que antes de 2018 inflamaban la indignación en medios y calles, hoy están en la nómina oficial. Por eso, lejos de denunciar arbitrariedades, las defienden, y en ocasiones son cómplices o beneficiarios directos.

Algunos siempre fueron mercenarios, usando causas legítimas como el ecologismo o feminismo para lucrar políticamente. Otros quizá tenían convicciones reales, pero las vendieron embriagados por el poder. En ambos casos, silenciaron sus voces: dejaron de exigir respuestas por desaparecidos, corrupción, nepotismo o violaciones a la legalidad.

Aún existen periodistas, académicos y analistas comprometidos que documentan rigurosamente los excesos del gobierno. Pero estos críticos enfrentan una desventaja intrínseca: argumentan con datos, ofrecen análisis complejos y buscan verdades incómodas, algo mucho menos llamativo que el escándalo y la estridencia.

Y frente a ellos están los agitadores profesionales sin escrúpulos, ahora además bien financiados, expertos en lucrar con tragedias y manipular emociones sin pudor alguno. Quienes antes exigían renuncias presidenciales por cualquier excusa, hoy acusan sin vergüenza a madres buscadoras o padres de niños con cáncer de participar en conspiraciones ficticias "de la derecha".

A pesar de ello, sigue siendo indispensable auditar, denunciar y dejar testimonio de los abusos, incluso ante una aparente indiferencia mayoritaria. Ante la captura del Congreso, el Poder Judicial y otros contrapesos institucionales, la crítica se vuelve el último reducto para expresar el descontento ciudadano. La soberbia del poder sólo se incrementará si las últimas resistencias se rinden.

Porque la denuncia sí tiene efectos, no porque el régimen actual sea ético, sino porque evidenciar escándalos puede influir en sus crecientes luchas internas de poder. Y aunque esta hegemonía parezca implacable, la presión constante de una sociedad vigilante eventualmente logra cambios, como ocurrió lentamente con la antigua hegemonía. Aunque el país haya perdido instituciones republicanas, todavía podemos conservar nuestra voz y nuestra capacidad de indignarnos. Perder eso, sería perderlo todo.

POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE

COLABORADOR

