Trump, el agua y los aranceles: La tormenta perfecta para el T-MEC

Como si no fueran ya suficientes las fuentes de tensión entre México y Estados Unidos, esta semana se reactivó otra disputa que podría escalar rápidamente: el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 por parte de México. De acuerdo con la última información disponible, el presidente Donald Trump podría estar considerando imponer aranceles a México si no se garantiza el suministro de agua del río Bravo a Texas, como lo establece dicho acuerdo. La presión proviene no solo del Ejecutivo, sino también de legisladores republicanos como el senador Ted Cruz, que han solicitado medidas firmes ante el aparente incumplimiento mexicano.



El tratado, vigente desde hace 80 años, obliga a México a entregar un promedio de 432 millones de metros cúbicos de agua al año en ciclos quinquenales. Aunque no es la primera vez que surgen tensiones, el actual contexto climático y político lo vuelve especialmente volátil. Sequías severas, presión de agricultores texanos y un entorno global marcado por guerras comerciales hacen del agua un nuevo detonante.



El riesgo no reside solo en la disputa hídrica, sino en que ésta se convierta en pretexto para sanciones comerciales. Sería una peligrosa expansión del uso del comercio como herramienta de presión. En lo que va de su segundo mandato, Trump ha reactivado medidas arancelarias contra diversos países y ha vuelto a colocar a México en el centro de su agenda proteccionista. Ya ha impuesto aranceles a productos como el acero, aluminio, automóviles y cerveza mexicana, y ha amenazado con nuevos impuestos por razones migratorias y ambientales. Aunque México ha evitado represalias recíprocas en algunos casos, los anuncios han sido suficientes para generar volatilidad financiera.



Hoy el impacto sería aún mayor. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio bilateral que en 2024 superó los 839 mil 900 millones de dólares; las exportaciones estadounidenses a México fueron de 334 mil millones de dólares y las importaciones desde México alcanzaron los 505 mil 900 millones de dólares, según el U.S. Census Bureau. Una escalada arancelaria tendría consecuencias serias en cadenas de suministro, inflación y certidumbre jurídica, especialmente en industrias integradas como la automotriz.



Además, este nuevo frente de fricción se abre justo cuando comienza a perfilarse la revisión del T-MEC en 2026, un proceso ya cargado de temas sensibles: reglas de origen, energía, condiciones laborales y prácticas comerciales. Incorporar el tema del agua como un “irritante” que más complica aún más las negociaciones.



Los tratados bilaterales, como el de 1944, existen para resistir las coyunturas políticas. Romper ese principio y usar el agua como arma arancelaria sería un precedente alarmante. En tiempos de cambio climático, populismo comercial y dependencia mutua, el agua no debe convertirse en la próxima guerra comercial.

POR XAVIER ANDRACA VILAR

ASOCIADO DEL PROGRAMA DE JÓVENES DEL COMEXI

EEZ