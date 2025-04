Trenzas, moños y goles: una revolución

Como algunos de ustedes saben, yo no me animé a ser mamá, pero el universo (y mi hermana menor) me convirtieron en tía de dos seres etéreos y luminosos que flotan por el mundo sacándome carcajadas. Hace algunos fines de semana, cumpliendo con mis labores de tía, fui convocada a la final de fútbol del Mundialito Miraflores. Me puse toneladas de filtro solar y mi gorra de espectador, y me dirigí a mi alma mater con la convicción de fungir como porrista principal. Tengo que decirles que la experiencia superó por mucho mis expectativas. Salí con una sensación absoluta de esperanza y convencida de que nuestros niños lo van a hacer mejor que nosotros. La lucha está a salvo, compañeras.

Yo recuerdo —con una mezcla de vergüenza, miedo y desconexión— lo que era para algunas de nosotras acercarnos a una cancha de fut cuando éramos niñas. Era un lugar extraño, donde no pertenecíamos. Y cuando nos veíamos obligadas a participar en la tortura, le teníamos miedo a la pelota. Literalmente. Porque nos enseñaron que no era para nosotras. Que ese espacio del juego, de la fuerza, de la competencia, pertenecía solo a los niños.

Ver ese campo verde lleno de niñas corriendo detrás de una pelota fue un espectáculo profundamente conmovedor. Hoy las veo a ellas: niñas pequeñitas, con trenzas volando, rodillas raspadas, moños gigantes en la cabeza, gritos de guerra y carcajadas libres. Llenas de una alegría feroz, pero concentradas. Competitivas, pero también empáticas y sororas. Cada vez que Vale (líder natural de la escuadra) metía gol, el gozo era puro y palpable —hasta en el equipo contrario. Cada vez que Cons paraba un gol, la satisfacción se compartía, se expandía. Pero también los traspiés. Ellas se celebran, se consuelan, se acompañan. Esas niñas pueden volar.

Yo, desde la tribuna, sentí una punzada en el corazón. No solo por el orgullo. También por el alivio. Por la esperanza.

Y no solo eso. En el campo de al lado jugaba otro equipo de niñas, un poquito más grandes. Tenían dos entrenadores: el hermano de una y el novio de otra. Apoyadores, entusiastas, felices de participar en el momento de las chicas y viéndolas brillar. Celebrando con ellas su éxito y siendo cómplices. Maravilloso.

Para mí, cada gol no era solo un gol. Era un acto de conquista. Una afirmación rotunda de que el juego también es de ellas. Que el mundo también es suyo.

Verlas jugar me hizo pensar que, quizás, el futuro de la lucha por la equidad está más a salvo de lo que creemos. Que hemos sembrado algo —en leyes, en educación, en cultura— que está empezando a surgir de manera natural, sin cuotas y sin políticas. Que hay generaciones nuevas creciendo con menos miedo, con menos límites impuestos desde fuera. Con más espacios para ser, para probar, para equivocarse, para liderar.

Y sí, falta mucho. Las desigualdades siguen ahí. Las violencias también. Pero mientras haya niñas que corran hacia una pelota con esa felicidad sin límites, con esa certeza de que el juego les pertenece, no todo está perdido.

Porque cada trenza al viento, cada raspón en la rodilla, cada grito de gol, es una pequeña victoria. Y cada victoria, por más mínima que parezca, empuja el mundo un poquito más cerca de donde queremos que esté.

POR CLAUDIA LUNA

PAL