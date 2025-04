La próxima Copa del Mundo de boxeo

Para cuando salga publicada mi columna en el diario de los campeones, El Heraldo de México, estaré ya en Riad, Arabia Saudita, para la celebración de la primera etapa de la Copa Mundial de Boxeo Profesional Riyadh Season WBC Boxing Gran Prix. Tendremos un total de 64 peleas en cuatro días de competencia, funciones maratónicas, pero llenas de ímpetu, pues se trata de los campeones del futuro que buscan la Copa José Sulaimán.

El pasado martes tuvimos una maravillosa conferencia de prensa, el tradicional Martes de Café, y en esta ocasión fue en la explanada de la Cámara de Diputados, donde nos honró con su presencia Paola Longoria, quien es la encargada del deporte en esta instancia y los diputados federales, Óscar Bautista y Ricardo Gallardo.

Ahí presentamos oficialmente la hermosa Copa José Sulaimán, y en un momento emotivo, los embajadores de la República de Kazajistán, Sudáfrica, Ucrania, Jordania y Nigeria, además del representante de la Embajada de EU, unidos tomaron el trofeo en una señal de la magnitud que va a tener este evento mundial.

Mi eterno agradecimiento a su excelencia Turki Alalshikh, por creer en el WBC y hacer realidad el último sueño de don José.

El CMB ha sido visionario e innovador por siempre, al instituir los cambios más importantes en el boxeo. Y siempre se han hecho basados en estudios exhaustivos, sobre todo, para la protección del boxeador. En esta ocasión estaremos presentando una serie de mejoras basadas en la tecnología y en el sentido común. Algunas de ellas ya existen, pero debido a la naturaleza humana de la resistencia al cambio, la arrogancia y el abuso de poder de algunas personas e instituciones reguladoras del boxeo, no se han implementado en sus jurisdicciones. Veamos que tendremos en el Grand Prix:

Créditos: (Especial)

No habrá empates. Las calificaciones de los jueces serán como en todo el boxeo, pero en caso de una igualdad usaremos el sistema cualitativo de puntuación; para ser más claro, las tarjetas de los jueces tienen además del cuadro para marcar las puntuación numérica (10, 9, etc.) un par de cuadros más para el nivel de ventaja con la que se ganó el round: C (cerrado), M (moderado), D (decisivo) y E (extremo). Cada nivel vale un punto, y así es cómo se calificará el round y servirá como desempate.

Puntuación Abierta. Se darán a conocer las evaluaciones oficiales de los jueces al término del segundo y cuarto round, dando así oportunidad a las esquinas de ajustar la estrategia y darle también gran transparencia a nuestro deporte.

Chicharra de 30 segundos. Sonará 30 segundos antes de terminar el round, para generar mayor actividad en los peleadores.

Repetición instantánea. Se revisarán las controversias que puedan cambiar el resultado de la pelea, para asegurar la máxima justicia en las decisiones.

Guantes para peso completo.Hemos desarrollado los guantes Reyes Kings, los cuales son más amplios para acomodar los puños de los peleadores de gran tamaño.

Esquina verde y oro. Hemos cambiado el color tradicional de las esquinas en azul y rojo por nuestros colores emblemáticos.

Todos los peladores recibirán uniformes verde y oro producidos por Ready To Fight, una agencia de boxeo con quienes hemos avanzado en una diversidad de soluciones globales para nuestro deporte.

Cada peleador, gane o pierda, recibirá una preciosa medalla fabricada en México por manos artesanales. Además, todos los boxeadores cuentan con un seguro de gastos médicos y de muerte accidental, que WBC implementó desde 1977, otra de las muchas implementaciones de don José.

Las peleas serán transmitidas en vivo a nivel mundial por DAZN, si no te has inscrito no pierdas la oportunidad de hacerlo en http://dazn.com/wbc

Hablé con nuestro querido campeón Canelo Álvarez y ya quedamos en vernos por allá, pues él llegará tres semanas antes de su pelea del 3 de mayo, precisamente en la misma ciudad.

Créditos: (Especial)

Eddy Reynoso aseguró que están realizando un gran campamento, y llegarán con tiempo suficiente para aclimatarse, ya que se trata de una ciudad desértica (ahora muy moderna) con el aire muy pesado y con distinto horario para esta parte del mundo.

Mi papá estaría feliz de estar viendo cómo el boxeo se ha desarrollado en el Medio Oriente. Siempre quiso que esto sucediera y ahora es una realidad. Ya me imagino cómo hubiera sido un viaje hacia Riad con mi papá (hice tantos acompañándolo). Primero comprar todas las revistas y periódicos en el aeropuerto, un chocolatito y cacahuates, por eso de que es un viaje largo, y llegar corriendo a la sala de abordar cuando casi están cerrando las puertas. En la ciudad que es escala:

“Mijito: me muero de hambre, no comí nada en el vuelo (siempre que me asomaba a su asiento veía cómo disfrutaba de todo lo que durante el vuelo le ofrecían)”.

“¡Ok, papá! ¡Vamos a ver qué se te antoja! Hubiéramos llegado a Arabia para encontrar una recepción como rey! Ramo de flores, flashes de cámaras y TV, servicio diplomático express directo al auto para transportarse al hotel. Después de la majestuosa recepción, tener que pedir al gerente el cambio de habitación, ¡pues la alfombra roja le causa fobia! Al otro día llegar al restaurante para ver el paraíso, un buffet de comida árabe, y así más o menos hubiera sido el viaje con mi viejito.

¿Sabías que...?

Las festividades del famoso 5 de mayo serán grandiosas este año con la función en NY el 2, Canelo, el 3 en Arabia Saudita, y en Las Vegas, Inoue lo hará el domingo 4 de mayo.

Anécdota de hoy

Mi papá trabajó mucho tiempo para organizar la Copa Mundial; proyecto que mi amigo Mauro Gazcón había presentado para promocionarlo. Todo estaba listo, los peleadores llegaron a México, Alexander Dimitrenko, Manuel Charr y Lucas Browne, entre otros, cumplieron con la ceremonia del peso. Lamentablemente, don José había caído en coma, tras su operación de corazón y, por ello, se decidió, en respeto a mi papá, posponer el evento.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

EEZ