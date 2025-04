La noche fue celeste: Cruz Azul vence al América y avanza en Concachampions

La noche del pasado martes 9 de abril, Cruz Azul venció al América 2-1 y lo eliminó de la Concacaf Champions Cup. La cancha del Estadio Olímpico Universitario se pintó de celeste: el conjunto de Vicente Sánchez fue muy superior a las Águilas. Era una noche que la afición cementera anhelaba desde hacía varios años contra su acérrimo rival. En casi 25 años, la Máquina sólo había eliminado una vez a los azulcremas en una serie de eliminación directa.

Si hay un equipo que le ha “robado” muchas noches de gloria a Cruz Azul en su historia, ha sido el América. Los celestes se impusieron por primera vez en casi 25 años sobre el conjunto de Coapa. La última vez fue en el torneo Invierno 1999, con un marcador de 2-1. Diego Latorre fue el autor del gol definitivo.

Desde aquella ocasión, el América había salido victorioso en siete eliminatorias directas, incluyendo tres finales ganadas, generando así una hegemonía sobre los cementeros. Aunque es verdad que en esta ocasión no fue en liga, sí fue en un choque de ida y vuelta.

También es importante destacar que Cruz Azul ya había eliminado al América en una ocasión, en las semifinales de la Copa MX 2013, pero aquella vez fue a partido único.

Este capítulo fue muy diferente. América y Cruz Azul se enfrentaban en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. Ambos llegaban muy bien a este duelo, pero la ventaja era para los azulcremas por el historial en el cara a cara.

En la ida, en el Estadio Ciudad de los Deportes, las Águilas fueron ligeramente mejores que los cementeros, pero no lo pudieron capitalizar en el marcador, igualando 0-0. Para la vuelta, en el Olímpico Universitario, la Máquina de Vicente Sánchez fue a buscar la victoria desde el primer minuto; en cambio, el cuadro de André Jardine fue a esperar y buscar el resultado.

La recompensa llegó temprano para los celestes con gol de Ángel Sepúlveda al 12’. Sin embargo, a pesar de que fueron mejores en el primer tiempo, los de Coapa apretaron el acelerador iniciando la segunda mitad y encontraron las redes al 57’ con Álvaro Fidalgo. Parecía, una vez más, que la historia se iba a volver a repetir, pero los cementeros no dejaron de luchar e intentaron hasta el último suspiro del partido. Ángel Sepúlveda marcaría su doblete al minuto 86 y sentenciaría la serie a favor de los de La Noria.

Este triunfo fue un suspiro y una gran alegría para el aficionado de Cruz Azul, que ya estaba cansado de la supremacía americanista en fases finales. Ojo: está muy bien que los jugadores celebren los hechos, pero tienen que seguir con esa humildad para poder ganar la Concachampions y, ¿por qué no?, la liga también. No se les debe olvidar cuáles son los verdaderos objetivos y todo lo que han sufrido para hoy poder estar en gran forma.

Curiosamente, los celestes se miden otra vez ante los azulcremas, pero ahora en la jornada 15 del Clausura 2025. Es un partido diferente, pero los dos van a ir con todo para llevarse el Clásico Joven.

El América vs. Cruz Azul y Cruz Azul vs. América se ha convertido en la rivalidad más fuerte del futbol mexicano actualmente. Son los dos mejores equipos, con diferencia al resto; temporada tras temporada pelean el título, y sus enfrentamientos son unas dignas batallas. No viene de uno o dos años atrás, sino que es algo que ha venido siendo muy recurrente y, para los apasionados al balompié nacional, bienvenido sea.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

MAAZ