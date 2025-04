El Último Gran Editor: “Cuando lo que ocurría estaba bien” de Graydon Carter y el Fin del Glamour en Revistas de lujo

Graydon Carter, el editor que redefinió Vanity Fair para finales del siglo XX y principios del XXI, ha escrito lo que aparentemente es una memoria —‘When the Going Was Good’—, pero que en realidad es una elegía. Es un canto a una era pasada del periodismo, la celebridad y el exceso, cuando las revistas impresas tenían influencia cultural, el periodismo de largo aliento tenía presupuesto y las estrellas de Hollywood aún se preocupaban por mantener el misterio.

Carter, quien dirigió Vanity Fair de 1992 a 2017, presidió lo que muchos ahora llaman la última edad dorada de la publicación de revistas. Su libro es una reflexión meticulosamente detallada, a menudo nostálgica, sobre ese período, escrita con la agudeza característica, el derroche de nombres famosos y el instinto editorial que lo convirtieron en uno de los últimos grandes editores de una industria que desaparece rápidamente.

En sus mejores momentos, ‘When the Going Was Good’ es una clase magistral de narración, combinando un agudo comentario cultural con anécdotas irresistiblemente decadentes. Carter, siempre el anfitrión consumado (ya sea en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair o en su ahora desaparecido restaurante, el Waverly Inn), invita a los lectores a un mundo que, para muchos, solo existía en páginas brillantes o en columnas sensacionalistas de Page Six. Relata disputas, alianzas y la mecánica de la creación de revistas con una sensación de nostalgia, pero también con una clara conciencia de que lo que describe es, con toda probabilidad, algo que nunca volverá.

Uno de los mayores aciertos del libro es su mirada detrás de escena a la maquinaria de la publicación de alto nivel. Carter escribe con la precisión de un editor sobre el arte de la portada de una revista: cómo persuadir a una estrella de Hollywood para que asuma un riesgo, cómo enmarcar una historia que trascienda su fecha de publicación y cómo equilibrar la integridad periodística con las demandas, a menudo no expresadas, de la publicidad.

Su mandato en Vanity Fair coincidió con una época en la que los presupuestos de las revistas aún eran generosos; cuando la idea de enviar a escritores al otro lado del mundo para un reportaje de 10 mil palabras no solo era posible, sino esperada. Recuerda a los legendarios colaboradores con los que trabajó —Christopher Hitchens, Dominick Dunne, Marie Brenner, Annie Leibovitz— ofreciendo destellos entre bastidores de la creación de algunas de las historias más icónicas de las últimas décadas.

Y, sin embargo, ‘When the Going Was Good’ no está exento de puntos ciegos. Carter es, como era de esperarse, un romántico respecto a su propio legado, a veces pasando por alto las realidades más duras del declive de la industria. Es más convincente cuando disecciona las fuerzas que transformaron la publicación —las redes sociales, la muerte de la publicidad impresa, el auge de la economía de los influencers—, pero hay un trasfondo de actitud defensiva en sus evaluaciones. Aunque reconoce la evolución de la industria, no puede ocultar su desdén por un mundo en el que los editores de revistas ya no tienen poder y donde la exclusividad ha sido reemplazada por la democratización del acceso.

Las anécdotas de Carter son, como era de esperar, deslumbrantes. Relata cenas con Henry Kissinger, disputas con Harvey Weinstein y negociaciones con Anna Wintour con la facilidad de alguien que realmente vivió entre la élite. Pero el libro también está salpicado de momentos más tranquilos e introspectivos. Escribe con emotividad sobre la soledad de dejar Vanity Fair después de 25 años, sobre la erosión del prestigio del periodismo impreso y sobre la lenta conciencia de que los días de dominio de las revistas de lujo han quedado atrás.

Estilísticamente, la escritura de Carter conserva el encanto ligero y sagaz que lo convirtió en un editor de revistas tan efectivo. Es a la vez autocrítico y grandilocuente, mezclando alta y baja cultura con un toque magistral. Puede pasar de describir una noche en los Oscar a reflexionar sobre las elecciones editoriales que moldearon narrativas políticas con una facilidad que hace que el libro sea tan adictivo como las revistas que alguna vez dirigió.

El libro no es solo una memoria; es un réquiem por un momento cultural que nunca volverá. Carter es un narrador nato, y su libro sirve como un brindis final a una industria que, en su visión, alcanzó su cúspide cuando él estaba al mando. Ya sea que se le vea como un visionario o como el último capitán de un barco a la deriva, no se puede negar su influencia. Para cualquiera que alguna vez haya aspirado a trabajar en revistas —o simplemente haya disfrutado la época dorada de los medios impresos— este libro es una lectura obligada. Es tanto una celebración como una acusación, una carta de amor y un lamento. Y en esa tensión, Carter captura algo verdadero: cuando las cosas iban bien, iban muy, muy bien. Y ahora se han acabado.

POR PEDRO ÁNGEL PALOU

COLABORADOR

@PEDROPALOU

MAAZ