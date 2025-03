¿QUIÉN GANA EL SIGUIENTE ROUND MARIBEL GUARDIA O IMELDA TUÑÓN?

A Maribel Guardia ya le rompieron la puerta de su casa para sacar a su nieto y llevárselo a su mamá, pero Marco Chacón, su marido, afirma que no hay restricciones que les impidan ver al niño”.

El abogado de Maribel habló de la orden de restricción para alejarla de su nieto y dijo: “El niño está en peligro ahora que temporalmente estará con su mamá, lo cual no significa que ella haya ganado el caso”.

¿Y qué otra cosa va a decir cuando a él le pagan un sueldo por aferrarse de una coma y de un punto con tal de ganar el caso?

Pero más que hablar de restricciones, esto ya escaló y apenas es el inicio .... ¿Quién gana el siguiente round? ¿De qué magnitud y con qué nivel de violencia será el siguiente episodio que inició con dimensiones épicas?

¿ACASO NO HAY QUIÉN HAGA CONTROL DE DAÑOS?

¿Acaso no hay nadie que haga control de daños en el caso de Imelda Tuñón versus Maribel Guardia?

Todos sabemos cómo y cuándo empiezan las guerras, pero nadie sabe cuándo ni cómo se va a acabar, y en las peleas a la primera que matan es a “la verdad”.

Que complejas son las relaciones familiares y legales, sobre todo si las disputas son en torno a la herencia de Joan Sebastian y la custodia de su nieto.

YADHIRA CARRILLO, TITÁN DE LA VIDA Y DE LA TELEVISIÓN

Nadie se merece más un protagónico que la talentosa y divina Yadhira Carrillo, protagonista de la nueva versión de “El privilegio de amar” con el Güero Castro. Le tocó vivir algo brutal: tener a su marido en la cárcel por años, los dos padeciendo y soportando, y la fortaleza no se improvisa.

YADHIRA CARRILLO, OVARIOS DE TITANIO

Yadhira tiene ovarios de titanio, porque en medio de la rabia, el miedo y la injusticia, es cuando a la gente se le sale lo peor, pero nunca a Yadhira, a quien ni en los momentos más duros la pudieron doblegar, aún con todo en contra, mostró dignidad y una integridad a prueba de fuego y como todo en la vida, lo que no te mata, ¡te fortalece!

LA MEJOR RESPUESTA A LA ADVERSIDAD ES EL SILENCIO Y LA DIGNIDAD, ASÍ REACCIONA SIEMPRE EL GÜERO CASTRO

El Güero Castro ha sabido mantener una clase y una dignidad impresionantes, porque no es como que Angélica Rivera, su ex esposa, se haya ido con un tipo con un cochecito mejor y ya. No, él tuvo que verla diario en otro nivel de vida durante el sexenio de Peña Nieto, y aguantó vara mientras todo el mundo hablaba, él guardó silencio.

AL GÜERO NUNCA SE LE VE POR DONDE SANGRA LA HERIDA

Con la boquita bien cerrada, se aguantó todo con gran entereza, incluso defiende a la “Gaviota” y nunca se le ve por dónde sangra la herida, no demuestra rencor, ni ganas de venganza. ¡Eso es clase!

Si algo es seguro, es que la vida del Güero y de Yadhira ya ha tenido más drama, pasión y resistencia que cualquier telenovela.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ