Aprendamos a no tropezar con la misma piedra

Ángela Merkel enfrentó varios desafíos significativos durante su periodo como canciller de Alemania. Uno de ellos fue Donald Trump. Estos desafíos no solo definieron su liderazgo, sino que también la consolidaron como una de las figuras más influyentes de la política mundial, más allá de su tiempo en el cargo.

Mi intención no es aguarle la fiesta a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero los mexicanos no tenemos nada que agradecer al presidente Trump, y mucho menos algo que festejar este domingo en la Plaza Pública. El oxígeno otorgado hasta el 2 de abril por la Casa Blanca para imponer aranceles a los productos intercambiados dentro del TMEC no se debió a la llamada telefónica que ambos mandatarios sostuvieron el jueves pasado ni a su intercambio de lisonjas a través de sus redes sociales.

Por el contrario, la suspensión, según un funcionario de la Casa Blanca, fue instigada por los fabricantes de automóviles y otros productos estadounidenses, quienes el mismo martes 4 de marzo argumentaron que imponer aranceles a los automóviles y otros productos procedentes de Canadá y México elevaría sus costos en miles de millones de dólares, afectando las ganancias de sus empresas.

Sin embargo, el calambre que Trump le ha puesto al gobierno de Sheinbaum por la migración, el fentanilo y la seguridad pública, principalmente las evidentes complicidades y el involucramiento entre actores de la 4T con el crimen organizado, han derivado en un permanente amago comercial.

Las tres semanas de respiro hasta el 2 de abril deben servir para algo.

Porque este es un momento en el que, más que traer acarreados a la plancha del Zócalo, incluyendo a los gobernadores, la presidenta Sheinbaum debería, primero, separar estratégicamente el tema de seguridad y las complicidades de la élite morenista con la delincuencia del tema económico. Segundo, hacer una convocatoria abierta a toda la sociedad mexicana. A toda. Y ponerse a trabajar en la promoción económica regional y en la construcción del proyecto de desarrollo de nuestro país desde sus regiones, tomando en cuenta sus recursos, talentos y vocaciones.

Empezar por reconocer, por parte de ella, su 2o Piso de la 4T y Morena, que fue una tontería monumental que Andrés Manuel López Obrador desapareciera el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), ProMéxico, y debilitara todo el aparato institucional que promovía la internacionalización de las empresas mexicanas, y dejar de pelearse con el Poder Judicial y con todo aquel que no piense como ellos.

Por parte del empresariado mexicano, reconocer que ante esas decisiones absurdas y ocurrentes de López Obrador, que afectaban directamente la economía y el desarrollo de la industria en nuestro país, les faltaron tamaños para defender el sostenimiento de esos instrumentos. Para terminar hoy, pendiendo de un hilo del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. A diferencia de los empresarios norteamericanos, quienes inmediatamente levantaron la voz para decirle a Trump que estaba hundiendo la economía norteamericana al afectar directamente sus utilidades con la imposición de aranceles a Canadá y a México.

Por eso, cuando se presentó la crisis del TMEC con la amenaza de los aranceles, en México los empresarios solo atinaron a verse entre ellos. Tuvieron que ser los empresarios norteamericanos quienes salieron a defender los 37 sectores estratégicos de los Estados Unidos, como la industria automotriz, la farmacéutica y la metalmecánica, entre otras. Esta acción, en un efecto colateral, los salvó de la parálisis, falta de inteligencia y carácter que han mostrado ante las ocurrencias de Andrés Manuel y el oficialismo de la 4T.

¿Donde están los centros de estudio, de investigación y de propuestas con los que se supone cuenta el sector empresarial mexicano? ¿Por que no han sido capaces de aportar y levantar la voz como los norteamericanos, para defender a la industria en México? Es vergonzoso que solo se hayan limitado a agachar la cabeza. Ahora resulta que la niña Altagracia y su programa “Lo hecho en México esta bien hecho” es el mayor talento que tienen para aportar (sic).

Con todo y los desplantes de Trump y la secta republicana, hay que aceptar que los norteamericanos resultaron, por mucho, más inteligentes y con una mayor capacidad para escuchar y corregir el rumbo a tiempo. A diferencia de AMLO, y la torpe secta que acompaña y aplaude a la 4T.

En los últimos años, el aumento de la intensidad de relaciones comerciales con China ha sido notable. Tan solo en 2023, 112 economías comercializaron con China. Más del doble que con Estados Unidos. Por ello, México debe replantearse regresar a los orígenes, impulsar el talento local, formar nuevos liderazgos, capacitar a los emprendedores y dejar de estar pensando solo en salidas fáciles como vender los productos mexicanos únicamente a las cadenas de producción norteamericanas.

Ya nos dimos cuenta de la vulnerabilidad que representa para la economía de nuestro país, que un individuo voluble e impredecible como Donald Trump sea capaz de destruir la economía de todo un país. Sencillamente porque se le ocurre y tiene el poder de incrementar aranceles a voluntad.

Entonces aprendamos algo, dejemos de tropezar con la misma piedra y trabajemos en la articulación productiva interna. Los subsidios fueron sin duda importantes en la corta visión del sexenio de López Obrador. Sin embargo, no sirven para cambiar estructuralmente las condiciones de pobreza.

La pobreza solo disminuye, si somos capaces de intervenir inteligentemente en los procesos productivos, y en la educación y formación productiva de la gente. De lo contrario, señora presidentA, no habrá fondos suficientes que alcancen.

Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

@MarthaGtz

Analista, Consultora Política y Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

MAAZ