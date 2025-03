Antimonopolio o Competencia Económica

El 11 de febrero de 2025, Morena presentó ante la Cámara baja una iniciativa de “Ley Federal Antimonopolio y Competencia Económica” en seguimiento a la enmienda del 20 de diciembre de 2024 que, entre otros puntos, modificó los párrafos décimo quinto a vigésimo del artículo 28 de nuestro ordenamiento fundacional. Con ello se eliminó la autonomía constitucional del ente encargado con la política pública de competencia económica en México, regresando esta última a la férula del titular del ejecutivo.

Sin embargo, la denominación de la nueva ley y la inclusión de facultades regulatorias conllevan errores de técnica legislativa. Está última, es el conjunto de conocimientos especializados y metodología indispensables para la creación de las normas jurídicas generales y constreñibles que integran el orden legal.

Claramente, no basta hacer una oración para bosquejar correctamente la red de mandatos que integran una pieza legislativa. Es imprescindible conocer a fondo la materia de la que se trata la ley y aplicar con estricta lógica reglas y método para distinguir un razonamiento correcto, de otro incorrecto, relativo a la creación de la ordenanza y su interpretación.

Además, las órdenes que han de incorporarse a una normativa deben ser redactadas de tal forma que se supriman interpretaciones indeseables. De otra manera no serán preceptos funcionales. Cuando se legisla hay que tratar a las palabras como escasas gotas de agua en el desierto. Se debe ser especialmente avaro con ellas.

Dada la naturaleza de mandato obligatorio de la ley, el cual puede ser constreñido con el imperio del Estado, las consecuencias de ignorar el canon de conocimiento total de la materia legislada y el método que impone la técnica legislativa, son graves.

Las normas erróneamente legisladas incumplen los objetivos de su creación y se convierten posteriormente en una carga social. Si son de naturaleza económica entorpecen el funcionamiento del sistema encargado de generar los bienes y servicios que la población necesita o requiere.

Por su parte, la competencia económica es la situación de rivalidad que se produce en los mercados entre agentes económicos al perseguir el mismo objetivo: la preferencia de los usuarios o consumidores de sus bienes y/o servicios.

De acuerdo con la teoría económica prevaleciente ese fenómeno social produce eficiencias significativas: a) Crea un impulso de reducción de costos; b) Produce mejores precios; c) Estimula la innovación; d) Incrementa el bienestar de los consumidores o usuarios.

Vistos todos los beneficios sociales que desencadena la pugna en los mercados, tiene como secuela que el orden jurídico la reconoce como máxima y la tutela convirtiéndola en un bien jurídicamente tutelado.

En nuestro derecho esa rivalidad hace referencia a dos fenómenos: a) La existencia de un proveedor u oferente con poder sobre la oferta, demanda o el precio de mercado; b) La capacidad de ejercitar practicas anticompetitivas en un mercado determinado.

Lo primero implica que un agente económico representa un porcentaje tal de todo el mercado que es capaz de modificar unilateralmente el precio o la cantidad ofertada o demandada en el mismo. Por el contrario, si en el mercado específico hay rivalidad aquello no ocurre.

Aquí aplica el principio lógico de contradicción: El mismo aserto no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo. Si hay monopolio no hay competencia económica. Consecuentemente, si el objeto de la ley es tutelar esa oposición en los mercados nacionales es totalmente innecesario repetir que la ley es antimonopolio. La distinción anterior no es trivial, porque tiene un efecto interpretativo distinto, si el propósito del ordenamiento es terminar con los monopolios o enaltecer el fenómeno de la competencia.

Asimismo, el concepto de las regulaciones surgió para tutelar correctamente determinadas actividades económicas que eran juzgadas como trascendentales o prioritarias para el Estado. A ellas se les crearon reglas jurídicas especiales para garantizar su prestación y al mismo tiempo optimizar el funcionamiento de esos mercados.

El primer objetivo se logra con un mecanismo de barreras legales para su prestación. No todos los agentes económicos pueden prestar esos servicios o explotar esos bienes. Exclusivamente, tienen aptitud jurídica de hacerlo, aquellos que superan los obstáculos que el Estado ha establecido. De esa manera la potestad pública se asegura que la realización de esas actividades esté correctamente protegida.

El segundo objetivo se alcanza con el fin que guía todas las reglas impuestas a esas actividades. Las mismas deben estar orientadas por el principio de optimización operativa.

Esas dos tareas gubernamentales: Tutelar rivalidad productiva y regular, no sólo son diferentes sino que en muchas instancias son jurídicamente excluyentes.

Por tanto, el ente que protege el fenómeno de competencia en todos los mercados, no debe estar empoderado para generar reglas de participación y operación en mercados determinados. La razón esencial es que son tareas distintas con propósitos y mecanismos de operación diversos: Quien tutela la competencia, no regula.

La iniciativa legal de Morena, para crear una nueva legislación de competencia económica que atienda el fenómeno de prácticas contrarias al deseable fenómeno de rivalidad rentable, debe ser analizada con extremo cuidado pues agrega y/o modifica varias cosas que serán motivo de otras reseñas. Pero para iniciar en la ruta técnica correcta debe eliminarse un pleonasmo y un error regulatorio. La ley es de competencia económica y no de antimonopolios, que son su excepción, y la regulación de la preponderancia (inicialmente en telecomunicaciones) corresponde al ente sectorial correspondiente, no a la nueva agencia competencial del ejecutivo.

