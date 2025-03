Me apunto al Senado

Al margen de la presidencia, un proyecto que, como he repetido, quedó ya descartado por una inexplicable falta de consenso, la gran ambición política del Doctor Patán siempre fue la Cámara de Diputados. Me entenderán. La cámara baja, como en todas partes, y probablemente más que en ninguna, siempre ha sido en nuestro país una divertida, variopinta, folclorizante destilación del pueblo mexicano, un mosaico si quieren, en la que los legisladores lo mismo se agarran a golpes, que entran a caballo, que llegan pedos, que se echan unos pambazos, que ovacionan a un asesino serial como el Goyo Cárdenas.

Me parecía irresistible. Era una manera luchar por la 4T, divertirse y, al mismo tiempo, sentir lo que no me acuerdo qué político, tal vez López Mateos, llamó “el sagrado olor del pueblo”. Bueno, ahora me doy cuenta de que mi ambición no era la correcta. Mucho más popular parece, hoy, el Senado.

Fíjense nada más los compañerazos que nos cargamos en la cámara alta. En la presidencia está mi Noroña. Tipazo. Todos lo veíamos como un vociferante hijo de las trincheras que viajaba en Volvo y se metía a los salones de American del aeropuerto solo para agarrar las fuerzas que exige luchar por los desposeídos. Lo que no sabíamos era que podía levantar otro tipo de pasiones, en él pero sobre todo en los…

Perdón: las demás. Hace unos días, aquí a su Doctor se le salieron las lágrimas cuando el compañero hizo lo propio, llorar, al acordarse de su abuelita, mujer trabajadora que supo sacarlo adelante. Fue una sorpresa, pero no tan grande como la de ver que la compañera Trasviña se le fue encima para consolarlo, y créanme: no ahorró en carantoñas. Vaya, que se dejó ir como manda la literatura romántica: sin escatimar, al punto de que, me parece, ni siquiera llevaba encima la nueve milímetros, para no incomodar al compañero, que estaba muy vulnerable. Una imagen muy gratificante.

Pero hay más. Mucho más. Por ejemplo, te puede tocar una plática con Adán, que lo mismo te recita a Pellicer, que se abandona a ver el Ipad con un algo de melancolía, que se lanza –Kid López– a los chingadazos contra la oposición moralmente derrotada. Otro tipazo. ¿Que los diputados tienen el privilegio de departir con el doctor Monreal, con sus talleres de lectura? Pues sí.

Pero en el Senado también está mi Macedonio, que lo mismo, enmezcalado, se pelea con la policía, que canta, que se avienta una peli capaz de ganar un premio importantísimo en –si bien recuerdo– Bielorrusia.

Mi punto es que la 4T ha logrado infundir un espíritu rabiosamente popular al Senado, donde priva un ambiente como de peda de tianguistas verdaderamente de deleite. A los compañeros del movimiento: si me garantizan que la cosa se va a mantener en ese mood, me apunto a la próxima legislatura.

#DoctorPatánSenador.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ