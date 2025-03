La subida de la marea que levanta todos los barcos de la igualdad: Claudia Sheinbaum

Julia Tuñón, al estudiar a la mujer como idea y su representación simbólica en México en su libro Mujeres, señaló que “en algunos periodos de nuestra historia, ante el precipicio que es toda guerra, o por la irrupción de elementos exógenos, como pueden ser invasiones o la entrada de la modernidad en forma de tecnología avanzada, estos límites se aflojan y no parece tan malo que ellas participen en la vida política, trabajen o sean independientes en sus opiniones, lleven o traigan armas e incluso que las empuñen, pero esa apertura suele durar poco. Pasada la emergencia, se regresa a la estructura que mantiene a las mujeres en el que se quiere que sea su sitio: una casa con paredes que la aíslen del mundo, sea una casa de familia, un convento o un burdel”.

Por fortuna, ese orden establecido se ha difuminado. ¿Hoy? La participación seria y activa de la mujer mexicana en la vida pública se sigue fortaleciendo para ser una realidad y no solo una aspiración. El feminismo ha sido una de las propuestas intelectuales y sociales que han buscado reivindicar y saldar la deuda histórica que se tiene hacia la mujer. La expresión “No llegó sola, llegamos todas”, va más allá de la representación en el Poder Ejecutivo por la Dra. Claudia Sheinbaum. El arribo político de la Dra. Sheinbaum es la conjugación de múltiples esfuerzos de mujeres e incluso hombres que apoyaron esta construcción social.

El trabajo de la Presidenta es una marea creciente que comienza a levantar a todos los barcos de la igualdad. ¿Por qué? Porque es la causa y el efecto que promueve la igualdad sustantiva de las mujeres, sin embargo, es una marea que se extiende más allá de un género, ideología, comunidad étnica, edad o condición socioeconómica. En su Conferencia de Prensa del 5 de marzo, la Presidenta expresó que “no podemos hablar de los derechos de las mujeres y no hablar de los derechos de los pueblos indígenas. No podemos hablar de los derechos de las mujeres sin hablar del derecho a la educación para todos y para todas. No podemos hablar del derecho de las mujeres y no hablar de que nuestra visión establece que el mercado no resuelve todo, que hay derechos, que no todo es mercancía. No puede aislarse la lucha de la mujer con la lucha por la honestidad y en contra de la corrupción; es parte de la lucha integral por la Transformación de México. Hay quien no piensa así y que cree que solamente la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres es lo que va, es la esencia de un movimiento. Desde mi perspectiva, tiene que ver con todo”.

El gobierno de la Presidenta será la marea que proteja al pueblo de México, y defienda los derechos por encima de los privilegios, es el retorno de la dignidad humana. El trabajo del Segundo Piso de la 4T será la marea que defienda la igualdad de oportunidades y la inclusión social, mediante el rechazo a las acciones que inciten al odio, violencia o discriminación. La igualdad que la Presidenta promueve está lejos del conflicto, su manera de conciliar es a partir del trabajo por el bien de todas y todos. Para concluir, como dijo la politóloga Hannah Arendt (1906-1975) “si se quiere cambiar una institución, una organización o cualquier corporación pública mundana, sólo es posible hacerlo renovando su constitución, sus leyes, sus estatutos”. La Dra. Claudia Sheinbaum simboliza la subida de la marea que levanta todos los barcos de la igualdad.

POR DIANA LÓPEZ ZURITA

COLABORADORA

EEZ